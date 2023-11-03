Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Savaşta ikinci cephe alarmı... Wagner devreye girdi! ABD drone'ları Gazze üzerinde

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari, İsrail kuvvetlerinin Gazze'de tüm güçle savaştığını, Hamas'ı yok etmeye odaklandığını ve tüm rehineleri eve getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi. Açıklamada İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nin kuşatmasını tamamladığı vurgulandı.
Dün akşam saatlerinde yapılan bu açıklamaya Hamas'tan yanıt geldi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin evlerine 'siyah çantalarla' döneceklerini belirtti. Sözcü Ebu Ubeida, 'Gazze, İsrail için tarihin laneti olacak' dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, bugün erken saatlerde Beyaz Saray'da yapılan ayrı toplantılarda Şili ve Dominik Cumhuriyeti liderlerine, Washington'un İsrail'in 'uluslararası insani hukuka uygun olarak' kendisini savunma hakkını desteklemeye devam edeceğini söyledi. Biden ayrıca ABD'nin insani yardımı artırmak için çalışmalarını sürdüreceğini de belirtti.
Wall Street Journal (WSJ) 'ABD, Rusya'daki Wagner Grubunun Hizbullah'a Hava Savunma Sistemi Göndermeyi Planladığını Açıkladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'ABD'li yetkililerin istihbarata dayandırdığı bilgiye göre, Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu, Lübnanlı milis grubu Hizbullah'a bir hava savunma sistemi sağlamayı planlıyor. Göndermeyi planladıkları Rus SA-22 sistemi, uçakları engellemek için uçaksavar füzeleri ve hava savunma silahları kullanıyor' denildi.
ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan Wagner paramiliter grubunun, İsrail'e karşı ikinci bir cephe belirirken Hizbullah'a uçaksavar sistemi sağlayabileceğine inandığını yazan WSJ aynı haberde 'Lübnanlı militan grup potansiyel olarak İsrail'e karşı ikinci bir cephe oluşturabilir' yorumunda bulundu.
Bölgedeki hava üstünlüğü tamamen İsrail'in elinde. Askeri uzmanlar Rus SA-22 sisteminin Hizbullah'a verilmesi durumunda bölgedeki bu dengenin İsrail aleyhinde değiştireceği görüşünde. Times of Israel'e göre, İsrail, gelişmiş silahların Hizbullah'a aktarılmasını engellemek amacıyla uzun süredir Suriye'de saldırılar gerçekleştiriyor.
Pantsir olarak da bilinen SA-22, uçakları, helikopterleri, İHA'ları balistik füzelerini ve seyir füzelerini imha edebilen, kamyona monteli kısa menzilli bir hava savunma bataryasıdır.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'nde de ölümcül askeri operasyonlarını sürdüren İsrail'in 'çaresiz ve şaşkın' hale geldiğini söyledi. Hamaney sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında 'Siyonist varlık size yalan söylüyor. Siyonist varlık şu anda çaresiz ve kafası karışmış durumda ve Amerika'nın desteği olmazsa birkaç gün içinde felç olacak' ifadelerine yer verdi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, ABD insansız hava araçları Hamas'ın elindeki rehinelerin yerini tespit etmek için Gazze üzerinde uçuyor.