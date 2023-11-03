Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Savaşta ikinci cephe alarmı... Wagner devreye girdi! ABD drone'ları Gazze üzerinde

İSRAİL İÇİN KÂBUS SENARYOSU: WAGNER DEVREYE GİRDİ

Wall Street Journal (WSJ) 'ABD, Rusya'daki Wagner Grubunun Hizbullah'a Hava Savunma Sistemi Göndermeyi Planladığını Açıkladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'ABD'li yetkililerin istihbarata dayandırdığı bilgiye göre, Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu, Lübnanlı milis grubu Hizbullah'a bir hava savunma sistemi sağlamayı planlıyor. Göndermeyi planladıkları Rus SA-22 sistemi, uçakları engellemek için uçaksavar füzeleri ve hava savunma silahları kullanıyor' denildi.





ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan Wagner paramiliter grubunun, İsrail'e karşı ikinci bir cephe belirirken Hizbullah'a uçaksavar sistemi sağlayabileceğine inandığını yazan WSJ aynı haberde 'Lübnanlı militan grup potansiyel olarak İsrail'e karşı ikinci bir cephe oluşturabilir' yorumunda bulundu.





Bölgedeki hava üstünlüğü tamamen İsrail'in elinde. Askeri uzmanlar Rus SA-22 sisteminin Hizbullah'a verilmesi durumunda bölgedeki bu dengenin İsrail aleyhinde değiştireceği görüşünde. Times of Israel'e göre, İsrail, gelişmiş silahların Hizbullah'a aktarılmasını engellemek amacıyla uzun süredir Suriye'de saldırılar gerçekleştiriyor.





Pantsir olarak da bilinen SA-22, uçakları, helikopterleri, İHA'ları balistik füzelerini ve seyir füzelerini imha edebilen, kamyona monteli kısa menzilli bir hava savunma bataryasıdır.