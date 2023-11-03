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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Savaşta ikinci cephe alarmı... Wagner devreye girdi! ABD drone'ları Gazze üzerinde

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 08:28

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gazze kuşatmasını tamamladığını duyuran İsrail'e Hamas'tan yanıt geldi. ABD'den gelen haber ise bölgedeki tansiyonu zirveye çıkardı. Hizbullah ile ikinci bir cephe açılabileceği endişesi devam ederken ABD, Wagner'in devreye girdiğini duyurdu. Rus paralı asker grubunun Hizbullah'a Pantsir sağlayacağı iddiası İsrail'in gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Söz konusu silahın bölgedeki dengeleri değiştireceği belirtiliyor.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

HAMAS'TAN İSRAİL'E YANIT: TARİHİN LANETİ OLACAK
HAMASTAN İSRAİLE YANIT: TARİHİN LANETİ OLACAK

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari, İsrail kuvvetlerinin Gazze'de tüm güçle savaştığını, Hamas'ı yok etmeye odaklandığını ve tüm rehineleri eve getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi. Açıklamada İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nin kuşatmasını tamamladığı vurgulandı.


Dün akşam saatlerinde yapılan bu açıklamaya Hamas'tan yanıt geldi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin evlerine 'siyah çantalarla' döneceklerini belirtti. Sözcü Ebu Ubeida, 'Gazze, İsrail için tarihin laneti olacak' dedi.

BIDEN İSRAİL'E DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ
BIDEN İSRAİLE DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

ABD Başkanı Joe Biden, bugün erken saatlerde Beyaz Saray'da yapılan ayrı toplantılarda Şili ve Dominik Cumhuriyeti liderlerine, Washington'un İsrail'in 'uluslararası insani hukuka uygun olarak' kendisini savunma hakkını desteklemeye devam edeceğini söyledi. Biden ayrıca ABD'nin insani yardımı artırmak için çalışmalarını sürdüreceğini de belirtti.

İSRAİL İÇİN KÂBUS SENARYOSU: WAGNER DEVREYE GİRDİ

Wall Street Journal (WSJ) 'ABD, Rusya'daki Wagner Grubunun Hizbullah'a Hava Savunma Sistemi Göndermeyi Planladığını Açıkladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'ABD'li yetkililerin istihbarata dayandırdığı bilgiye göre, Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu, Lübnanlı milis grubu Hizbullah'a bir hava savunma sistemi sağlamayı planlıyor. Göndermeyi planladıkları Rus SA-22 sistemi, uçakları engellemek için uçaksavar füzeleri ve hava savunma silahları kullanıyor' denildi.


ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan Wagner paramiliter grubunun, İsrail'e karşı ikinci bir cephe belirirken Hizbullah'a uçaksavar sistemi sağlayabileceğine inandığını yazan WSJ aynı haberde 'Lübnanlı militan grup potansiyel olarak İsrail'e karşı ikinci bir cephe oluşturabilir' yorumunda bulundu.


Bölgedeki hava üstünlüğü tamamen İsrail'in elinde. Askeri uzmanlar Rus SA-22 sisteminin Hizbullah'a verilmesi durumunda bölgedeki bu dengenin İsrail aleyhinde değiştireceği görüşünde. Times of Israel'e göre, İsrail, gelişmiş silahların Hizbullah'a aktarılmasını engellemek amacıyla uzun süredir Suriye'de saldırılar gerçekleştiriyor.


Pantsir olarak da bilinen SA-22, uçakları, helikopterleri, İHA'ları balistik füzelerini ve seyir füzelerini imha edebilen, kamyona monteli kısa menzilli bir hava savunma bataryasıdır.

HAMANEY İSRAİL'İ HEDEF ALDI

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'nde de ölümcül askeri operasyonlarını sürdüren İsrail'in 'çaresiz ve şaşkın' hale geldiğini söyledi. Hamaney sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında 'Siyonist varlık size yalan söylüyor. Siyonist varlık şu anda çaresiz ve kafası karışmış durumda ve Amerika'nın desteği olmazsa birkaç gün içinde felç olacak' ifadelerine yer verdi.

'ABD İHA'LARI GAZZE ÜZERİNDE UÇUYOR'
ABD İHALARI GAZZE ÜZERİNDE UÇUYOR

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ABD insansız hava araçları Hamas'ın elindeki rehinelerin yerini tespit etmek için Gazze üzerinde uçuyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHAMAS'TAN İSRAİL'E YANIT: TARİHİN LANETİ OLACAK
timelineBIDEN İSRAİL'E DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ
timelineİSRAİL İÇİN KÂBUS SENARYOSU: WAGNER DEVREYE GİRDİ
timelineHAMANEY İSRAİL'İ HEDEF ALDI
timeline'ABD İHA'LARI GAZZE ÜZERİNDE UÇUYOR'
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Hamas

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