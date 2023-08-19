CHP’de kritik iki hafta: Adaylık düğümü çözülüyor

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CHP’de 973 ilçede nefes nefese süren kurultay yarışında artık sona geliniyor. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu yapılacaklarla birlikte ilçe kurultaylarının büyük bölümü tamamlanmış olacak. Kalanlar da 10 Eylül’e kadar tamamlanacak.

ANKARA NETLEŞECEK

Ankara’da bu hafta sonu yapılacak Mamak ve Keçiören kurultaylarıyla fotoğraf tümüyle netleşecek. Bu iki ilçede de genel merkezcilerin adaylarının kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Delege sayısı en fazla olan Çankaya başta olmak üzere bugüne kadar yapılan ilçelerin tamamına yakınında da genel merkezciler önde çıktı. Ankara’daki kurultay sürecinde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar aktif olarak sahaya inerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tarafsız tutumu dikkat çekti.

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10 İLÇEDE SEÇİM

Büyük kurultaya en fazla delege gönderen İstanbul’da da güç dengesi bu iki hafta sonu yapılacak kurultaylarla netleşecek. Şu ana kadar genel merkezcilerin önde gittiği İstanbul’da bu hafta sonu 10 ilçede seçim yapılacak. Cumartesi günü Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenler ve Ümraniye, pazar günü Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Şişli ve Sultanbeyli ilçelerinde yapılacak kurultaylarla, İstanbul’da Canan Kaftancıoğlu’nun yerine gelecek ismin belirleneceği il kurultayında oy kullanacak 600 delegeden 394’ü belirlenmiş olacak. Önümüzdeki hafta sonu ise en çok delegeye sahip Kadıköy’ün yanı sıra Küçükçekmece, Üsküdar ve Pendik kurultayları yapılacak. Bu kurultaylarla delegasyonun neredeyse tamamına yakını seçilmiş olacak. Farklı ittifak oluşumlarının heyecan kattığı İstanbul’daki kurultay sürecinin genel merkezcilerin zaferiyle sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BAŞKANLARIN EĞİLİMLERİ

- İzmir’de sona gelinen ilçe kurultaylarının tamamında genel merkezciler yarışı önde tamamladı.

- Mersin’de ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de genel merkezden yana tavır koymasıyla ağırlık bu yönde oluşmuş durumda.

- Adana’da da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın genel merkezden yana duruş sergilediği belirtiliyor.

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- Antalya’da örgüt yönetimiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de genel merkeze yakınlığından söz ediliyor.

- Bursa’da birçok ilçede nefes nefese geçen yarışta genel merkezciler ağır bastı.

- Eskişehir ve Aydın’da da Büyükşehir Belediye Başkanları Yılmaz Büyükerşen ve Özlem Çerçioğlu’nun genel merkezin yanında durduğuna dikkat çekiliyor.

- Doğal delegeler dışında 1200 seçilmiş delegenin oy kullanacağı büyük kurultaya sadece bu illerin göndereceği delege sayısının 466’yı bulması da kurultay sürecine ilişkin genel merkezcilerin ağırlığıyla ilgili önemli işaret sayılıyor.

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN KARAR ZAMANI

- Ekrem İmamoğlu’nun tercihini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yana koymasıyla değişimcilerin adayı olarak adı öne çıkan Grup Başkanı Özel’in de bu iki hafta sonu yapılacak kurultay sonuçlarına göre kararını netleştireceği belirtiliyor. Özel, adaylık kararına göre ay sonuna doğru adaylık öncesi son adım niteliğindeki “tutum belgesi”ni açıklayacak. Genel merkez cephesi, Özel’in Grup Başkanlığı’ndan ayrılarak sahaya inmesi gerektiğini savunurken, Özel’in ise Parti Meclisi’nin (PM) büyük kurultay tarihini ilan etmeden bu adımı atmak istemediğinden söz ediliyor.

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GÜNAYDIN SÜRPRİZİ

- Kulislerde değişimcilerin aday olarak, İmamoğlu’na yakınlığıyla tanınan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ı çıkarabileceği de konuşuluyor. Bazı kaynaklar, “Ekrem Bey’in tercihiyle kurultay yarışında büyük yara alındığı bir gerçek. Ancak ortaya konulan iddianın da sahipsiz bırakılmaması, mutlaka bir lider adayının ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu isim, Özgür Bey olabileceği gibi, Grup Başkanlığı gibi önemli bir mevzinin terkedilmemesi için örgütte de tanınan eski bir partili olan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da olabilir. Sanırız bunun kararını ilçe kurultaylarındaki tablo netleştikten sonra Ekrem Bey’le oturup birlikte alırlar” yorumunu yaptı.

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CHP Grup Başkanı ÖZGÜR ÖZEL’in adı, değişimcilerin adayı olarak kurultayda genel başkanlık için geçiyor. Özel’in bu iki hafta sonu yapılacak kurultay sonuçlarına göre kararını netleştireceği belirtiliyor. Genel Merkez kaynakları Özel’in istifa ederek sahaya inmesi gerektiğini söylüyor.