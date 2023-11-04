CHP’de karar günü... ‘Kaptan köşkü’ kimin olacak

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Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kurultay için hazırlıklar tamamlandı. Divan Başkanlığı’nı üstlenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla gözden geçirilen hazırlıklara ilişkin salon düzeniyle görevlendirilen Parti Meclisi (PM) üyesi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bilgilendirme yaptı. Salon düzeninin, bir süre önce aynı yerde kurultayını yapan AK Parti’nin salon düzenine benzerliği dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ve Özel’i destekleyen görsellere karşılıklı tribünlerde yer verildi.

‘SON BİR DESTEK’

Bıçak sırtında dengeyle gidilen kurultayda salon konuşmalarının da sonuç üzerinde etkili olacağı düşüncesiyle iki aday da kurultay mesajlarını verecekleri konuşma metinleri için dün gün boyu çalıştı. CHP kaynakları, “Kafa kafaya gidilen kurultayda bir çok etken gibi salon performansları da önemli olacaktır, o nedenle söylenecek her söz, verilecek her mesaj çok önemli” dedi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun kurultay salonundaki delege dengesine göre, “partiyi güvenli limana götürmek için son kez bir kez destek isteyebileceği” olasılığından da söz ediliyor. Özel’in ise konuşmasında, “yerelde iktidarın ancak değişimle mümkün olabileceği” mesajına vurgu yapması bekleniyor.

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Kılıçdaroğlu ve Özel bir yandan da ikinci gün seçilecek PM ve YDK listeleri için kurmaylarıyla yoğun çalışma yürütüyor. Listelerin asıl bugünkü seçim sonucuna göre şekilleneceği konuşulan kulislere yansıyanlara göre, geçmiş dönemin bir çok etkili ismi bu kez aday olmayacak. Adaylığı düşünmeyenler arasında Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, eski Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl ile Kılıçdaroğlu’nun seçimlerdeki kampanya koordinatörü Erdoğan Toprak’ın isimleri geçiyor. Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın da henüz adaylık kararı vermediği belirlirtilirken, Özel’in yakın kurmaylarından Veli Ağbaba’nın da bugünkü sonuca göre kararını netleştireceği öğrenildi.

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DELEGEDE 4 FİRE

CHP bin 200 seçilmiş delegesinden 4 fire verdi. Bugünkü kurultayda seçilmiş ve doğal delegelerden oluşan bin 365 delegenin oy kullanması bekleniyor. CHP tüzüğüne göre adaylardan birinin genel başkan seçilebilmesi için ilk iki turda salt çoğunluğu alması gerekiyor. İlk iki turda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü turda en çok oyu alan aday genel başkan seçiliyor. CHP’de bin 365 delegenin eksiksiz katılımı halinde salt çoğunluk 683 olacak.

PANKART POLEMİĞİ

- Genel merkezcilerin salona astığı, “Oyunun farkındayız liderimizin yanındayız” pankartı değişimcilerin itirazının Kılıçdaroğlu tarafından da haklı bulunması sonucu kaldırılırken, Kılıçdaroğlu fotoğrafıyla hazırlanan “Asla yanlız yürümeyeceksin” pankartındaki yazım hatası ise son dakika müdahalesiyle düzeltildi. Tarafları rahatsız edebilecek görsellerin kullanılmaması konusunda uzlaşıldığı belirtilirken dün salonda “Siyaset zenginleşme aracı değildir”, “Kılıçdaroğlu halktır halk yenilmez”, “Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak kolay değildir”, “Birleşerecek güçleneceğiz, yenilenerek başaracağız” pankartları dikkat çekti.

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İmamoğlu hazırlıkları inceledi.

İKİNCİ TUR ENDİŞESİ

-Kurultay öncesinde, kritik delege desteği nedeniyle özellikle Genel Merkez çevrelerinde seçimin ikinci tura kalabileceği endişesi de yaşanıyor. Kulislerde, “Şu an için arada öyle açık bir fark yok, o nedenle özellikle her iki tarafa da uyarı ya da tepki amaçlı kullanılabilecek boş oylar seçimi ikinci tura taşıyabilir. İkinci turda seçilmek ise özellikle Genel Başkan için çok yıkıcı olur” değerlendirmeleri yapıldı.

ADAYLAR VE KADROLARI: KURMAYLARI ‘A TAKIMI’NDA

KILIÇDAROĞLU

- Kılıçdaroğlu’nun “A takımı” olarak nitelenen yakın kurmaylarından bazılarını PM’ye taşımak istediği belirtilirken Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Zeynel Emre, Yunus Emre, Semra Dinçer ve kararını kesinleştirmesi halinde Öztrak’tan söz ediliyor. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve eski Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın da listede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu’nun delege dengesi nedeniyle zorlanması halinde bazı isimleri Bilim Kültür Platformu kontenjanından PM’ye taşıyabileceği de belirtiliyor. Genel Merkez listelerinden PM için aday olanlar arasında Kılıçdaroğlu’nun eski Başdanışmanı Veli Özdemir ve eski Ankara İl Başkanı ve milletvekili adayı Aysun Palalı Köktaş’ın da adı geçiyor. Genel Merkez kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun kadın ve genç dengesini gözeten örgüt ağırlıklı bir liste yapacağı bilgisini de verdi.

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LİSTESİNDE BİR ‘AMİRAL’ VAR

ÖZEL

- Özel’in listesinde ise FETÖ’nün “askeri casusluk” davası mağdurlarından emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı’yken 6 yıl önce ihraç edilen Prof.Dr. İlhan Uzgel, yine eski dekan Prof. Dr. Yalçın Karatepe, eski milletvekili ve sanatçı Arif Sağ’ın sanatçı oğlu Tolga Sağ, eski Genel Sekreter Selin Sayek Böke yer alacak. Özel’in seçilmesi halinde Bağcıoğlu’nu milli savunmadan, Uzgel’i dış politikadan, Karatepe’yi de ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı yapacağını açıkladı. Özel, Kılıçdaroğlu’nun diplomasi başdanışmanı emekli büyükelçi, İstanbul Milletvekili Namık Tan’a da kabul etmesi halinde teklif götüreceğini söyledi. Bağcıoğlu, “Mavi Vatan”ın haritasını çizmesi ve Deniz Kuvvetleri’ndeki ünlü “FETÖ-metre”nin mucitliğiyle tanınan emekli Tümamiral Cihat Yaycı’ya yakın bir isim olarak niteleniyor.