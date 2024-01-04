CHP’de karar günü

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CHP kaynaklarına göre, açıklanacak listede 150 isim netlik kazandı ancak toplantı saatine kadar kesinleşebileceklerle birlikte sayı 200’ü bulabilecek. Ağırlıklı olarak ilçe ve beldelerden oluşması beklenen listede bazı illerin adaylarının da yer alacağı belirtilirken dikkatler İstanbul’un ilçelerinin yanı sıra Adana, Aydın, Mersin ve Tekirdağ adayları için PM sonrası açıklanacak listeye yöneldi.

AYDIN, MERSİN, TEKİRDAĞ: CHP kaynaklarına göre, Tekirdağ’da eski milletvekili Candan Yüceer’in adaylığının ilan edilebileceği belirtilirken, Aydın, Mersin ve Tekirdağ adaylarının açıklanıp açıklanmayacağı konusundaki belirsizliğin ise sürdüğü kaydedildi. Parti yönetimine yakın kaynaklar, “Bu üç büyükşehirle ilgili çalışmalar tamamlandı, iş sadece açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin siyasi karara kaldı. MYK ve PM’deki bu karara göre mevcut başkanların adaylıkları yarın (bugün) açıklanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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HATAY, MUĞLA: Yine yönetimi CHP’de olan büyükşehirlerden Hatay ve Muğla’da çalışmaların sürdüğü bilgisi veriliyor.

İZMİR VE ANTALYA SIKINTISI: İzmir ve Antalya’da ise mevcut başkanların memnuniyet anketlerinin beklentilerin altında gelmesi, adaylık için ismi geçenlerden ise açık ara öne çıkan bir ismin olmamasının aday belirleme sürecinde sıkıntıya yol açtığı belirtiliyor. Her iki ilde de aday için özel çalışma yürütüldüğü vurgulanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir için görevlendirdiği PM üyeleri ve milletvekillerinden oluşan 46 kişilik ekibin de hem büyükşehir hem de ilçelerle ilgili kapsamlı saha analizleriyle döndükleri bildirildi. Kulislerde, bu iki büyükşehirle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmaması nedeniyle aday açıklamalarının ay sonuna sarkabileceğinden söz ediliyor.

KADIKÖY, ŞİŞLİ, ÇANKAYA: İstanbul’da Kadıköy, Şişli, Ankara’da Çankaya, İzmir’de Konak, Karşıyaka gibi CHP’nin açık ara önde olduğu yerlerdeki adayların açıklanmasının da aynı şekilde ay sonuna kadar sarkabileceği belirtiliyor.

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ÖZEL-İNCE BULUŞMASI

-CHP Lideri Özel, bugünkü kritik toplantılar öncesinde de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelecek. İnce’nin talebiyle gerçekleşecek “hayırlı olsun” ziyareti kapsamındaki görüşmede yerel seçim işbirliğinin de gündeme gelmesi bekleniyor. İnce, Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıklamıştı. Özel, İran’daki terör saldırısına ilişkin de bir taziye mesajı yayınladı.