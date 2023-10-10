CHP’de İstanbul şoku

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CHP’de “büyük kurultay provası” diye nitelenen İstanbul yarışını, CHP Genel Merkezi’nin ağır toplarıyla sahaya inerek destek verdiği Cemal Canpolat’a karşı, en güçlü destekçisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olan Özgür Çelik kazandı. İlçe başkanlarının çoğunun desteğini almasına karşın İstanbul’un çok parçalı delegasyon yapısı nedeniyle başta çok da şans tanınmayan Çelik’in zaferi genel merkezin ağır toplarında soğuk duş etkisi yarattı. “Son günlerde dengelenmesine rağmen kurultay salonuna girerken bile yarış bıçak sırtındaydı. Ancak, genel merkez kanadının stratejik hataları salonda havayı değiştirip sonucu belirledi” yorumları öne çıktı. Kulislerde, İmamoğlu’nu hedef alan çıkışların yanı sıra sosyal medyaya yansıyan “İmamoğlu’nun seçimin kaybedilmesi halinde büyükşehir belediye başkan adayı olmayabileceği” yönündeki mesajların özellikle etkili olduğuna dikkat çekiliyor.

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Ekrem İmamoğlu

HAVAYI DEĞİŞTİRDİ

Değişimcilerin blok listeyle elde ettiği İstanbul zaferinin, diğer illerdeki delege savaşının yanı sıra kaybettikleri bazı illerdeki delegasyonun havasını da değiştirebilceği belirtiliyor. CHP’li bir kaynağın Hürriyet’e yaptığı, “Ankara’yı ele alalım. Genel Merkez’in adayı blok listeyle kazandı ama 56 delege içinde genel merkeze yakın olmakla birlikte değişimcilere de çok soğuk bakmayan 10-15 isim olduğunu biliyoruz. Şimdi, bu isimlerin kararını kestirmek mümkün mü, belki bunlara eklenenler de olacaktır. Aynı durum başka illerde de olacaktır” değerlendirmesi dikkat çekti.

ADAY YARIŞI KIZIŞTI

Bu sonucun, 4-5 Kasım’da yapılacak büyük kongre öncesinde aday yarışını daha da kızıştıracağı belirtilirken, kulislerde de “Değişimciler büyük kurultayda da sürpriz yapabilir” olasılığı dillendirilmeye başlandı.

KİMLER KUTLADI

CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik’i, İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kutlama mesajı paylaşmaması tartışılırken Çelik, “Sayın Genel Başkanımız kongre süreçleriyle ilgili başarı ya da tebrik tweeti atmıyor ancak telefonla tebrik ediyor. Dolayısıyla gün içerisinde mutlaka iletişimimiz olacaktır. Diğer illerle ilgili de tweet atmadığını biliyorum. Bugün telefonda görüşürüz diye tahmin ediyorum” dedi.,

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Özgür Çelik

İSTANBUL’UN DELEGE GÜCÜ

- İstanbul büyük kurultaya 196’sı seçilmiş, diğerleri Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekillerinden oluşan doğal delegeler olmak üzere 250’ye yakın delege gönderiyor. Bu sayı Ankara’da 72, İzmir’de ise 56. Bu iki metropolün doğal delegelerle birlikte toplam delege sayısı da 170’e yaklaşıyor. Değişimciler İstanbul ile eşzamanlı olarak 24 delegeli Diyarbakır’ı da kazandı.

Değişimciler kurultaylarını tamamlayan 67 ilden 26’sını kendilerinin, 28’ini genel merkezcilerin kazandığını, 13 ilde ise delegasyon listelerinin karma oluştuğu ancak ağırlığın kendilerinde olduğunu savundular.

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İLK VİRAJ DEĞİŞİME DÖNDÜ

CHP’de başını Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in çektiği değişimciler ilk zaferlerini İstanbul’da kazandı. Yarışı 32 oy farkla kazanan yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik “Özgürleşeceğiz” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde önceki gün yapılan CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nde gergin anlar yaşandı. Genel merkezin desteklediği aday Cemal Canpolat değişimcilerin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu isim vermeden partiyi bölmek ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu “arkadan bıçaklamakla” suçladı. Canpolat’ı oturduğu yerden dinleyip hiç tepki vermeyen İmamoğlu oy kullandıktan sonra salondan ayrıldı. Hayli üzgün ve kırgın olduğu gözlenen İmamoğlu, kendisini uğurlayıp moral vermeye çalışan partililere, “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular. Yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz kazanacağız” karşılığını verdi.

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KUCAKLAŞMAYA HAZIRIZ

Zaferini salonda partili gençlerle kutlayan Özgür Çelik’in ilk sözü ise “Özgürleşeceğiz” oldu. Çelik, “Bu bir zafer konuşması değil. Zafer konuşmasını İstanbul’u yeniden kazandığımızda, Türkiye’yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz. ‘Acaba CHP’de bir kırılma mı var’ diyenlere de şu söylemek istiyorum. Parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz. Eleştirilerin hepsini alıyoruz, yol haritamızı belirleyeceğiz. Tüm örgütümüzle kucaklaşmaya hazırız. Bu, yeniden İstanbul’u kazanmanın, Türkiye’yi kazanmaya başlangıcı” dedi.Canpolat ise rakibini tebrik etmeden salondan ayrıldı.

KARA LASTİKLE GELDİM

- Özgür Çelik konuşmasında “8 yaşında bir çift kara lastikle bu kente geldim. Bir öğretmen maaşıyla 3 çocuk büyüten bir babanın, okuma yazmayı eşinden öğrenmiş Anadolu kadını bir annenin çocuğuyum. Bugüne kadar onların başını hiç öne eğdirmedim. Doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmadan var gücümle çalışmaya devam edeceğim” dedi.