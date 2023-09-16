CHP’de Genel Başkan’a karşı iki aday yarışta! Özel’den Kılıçdaroğlu’na eleştiri İmamoğlu’na teşekkür

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5 Kasım’da yapılması planlanan kurultayda karşısına çıkacağı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sert sözlerle eleştiren Özel özetle şunları söyledi:

İTİRAZ EDENLERİN HİKÂYESİ

Bu hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikâyesidir. Bu bir lider değişikliğinin ötesinde, gücü kadrolardan alan ve kadrolarına güç veren bir hareketin hikâyesidir. Parti içi iktidar mücadelesinin değil, büyük iktidar hayalinin ilk adımıdır. Daha önce başardık yine başaracağız.

DUYGUSAL KOPUŞU GÖRMEDİLER

Yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmek yerine bahaneler üretip, sorumluluk üstlenmedi, parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Bu da güven duygusunu yitiren seçmenimizi yoğun bir duygusal kopuşa sürükledi. Parti yönetimi bu durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti.

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39 VEKİL AĞIR HASAR BIRAKTI

İttifaklar parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Partimizin seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi, parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Partiler arası imzalanan protokoller dahil, seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı süreçler işletilmiştir. Aşkın yetkiler kullanıp sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabullenilemez. Parti içi kurumların işlevsiz kılınması, danışmanlık kurumunun kurumsal yapının yerine geçmesi partimizi işlevsiz hale getirerek zayıflatmıştır. CHP’nin kayıt dışı siyasete teslim olmasını kabul etmiyoruz.

HEDEF EN İYİ YÖNETİLEN PARTİ

Hedefimiz partimizi sadece Türkiye’nin en iyi yönetilen partisi yapmak değil, en iyi yönetilen kurumu haline getirmektir. Partinin lideri, kadroları, örgüt yapısı, siyaset yapma tarzı ve söylemi, tüzüğü yenilenmelidir. Yetki ve sorumlulukları bazen aşan, bazen aşındıran yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir. Kapsamlı bir üye reformu gerçekleştirilerek, üyelerin genel başkanları doğrudan seçmeleri dahil olmak üzere tüm süreçlere katılımları sağlanacaktır.

GRUP BAŞKANLIĞINDAN AYRILMIYOR

(Bunu) Resmi kurultay kararı alındığı gün tekrar değerlendireceğiz. Kurultayda adayım, kazanırsam genel başkan ve grup başkanı olacağım. Genel Başkanımız seçilirse ayrıca bir grup başkanı daha olacak. Bu durum ikilik olarak değerlendiriliyorsa o zaman örgütümüzün milletvekili olan bir genel başkanı seçmesi bu ikiliği ortadan kaldırır. (Kaybederse ne yapacak?) Özgür Özel kaybederse partinin neferi olarak devam eder, kovalasanız babaevinden ayrılmaz.

AİLE POZU

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- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, basın toplantısıyla genel başkan adaylığını açıkladı. Özel’in açıklamasını eski ve yeni milletvekilleri ve partililerle birlikte eşi Didem Özel ve kızı İpek de izledi. Özel, toplantı sonrasında gazetecilerin isteği ile eşi ve kızıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

ÖZEL’E DESTEK VEREN CHP’LİLER

- Özel’in basın toplantısında destek için 4 PM üyesi, 25 milletvekili yer aldı. Toplantıdaki isimler şunlar:

Milletvekilleri: Burhanettin Bulut ve Ayhan Barut (Adana), Murat Emir (Ankara), Süleyman Bülbül (Aydın), Özgür Ceylan (Çanakkale), Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün (Edirne), Hikmet Yalım Halıcı (Isparta), Ali Gökçek, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Gökhan Zeybek ve Fethi Açıkel (İstanbul), Gökçe Gökçen (İzmir), İsmail Atakan Ünver (Karaman), Hasan Baltacı (Kastamonu), Veli Ağbaba (Malatya), Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (Manisa), Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici (Muğla), Seyit Torun (Ordu), Asu Kaya (Osmaniye), Ulaş Karasu (Sivas)

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Parti Meclisi üyeleri: Candan Yüceer, Pınar Uzun, Erbil Aydınlık ve Sevgi Kılıç. Yüksek Disiplin Kurulu üyesi: Gülşah Deniz Atalar. Önceki dönem milletvekilleri: Alpay Antmen, Baha Ünlü, Kadir Gökmen Öğüt, İrfan Kaplan, Çetin Arık, Ahmet Kaya, Nurettin Demir ve Faruk Sarıaslan.

İLK TEBRİK MESAJI

- Özgür Özel, adaylık konuşması sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı, “CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum” paylaşımı sorulunca, “İmamoğlu’nun paylaşımından memnuniyet duydum. Değişim konusundaki yaklaşımını önemsiyorum. İmamoğlu ile bugün bir görüşmem olmadı ama partimizdeki herkes gibi açık iletişim kanalımız var” dedi.

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İMAMOĞLU’NUN EMANETÇİSİ Mİ?

İmamoğlu’nun emanetçisi mi olduğu yolundaki soruya ise Özel şu yanıtı verdi: “CHP Genel Başkanı adayı olan birine emanetçi yakıştırması en son söylenebilecek şeydir. Bir emanet vardır, onu da bugün onurla sayın Kılıçdaroğlu taşımaktadır, Atatürk’ün emanetidir. Atatürk’ün dışında emanet taşımak CHP’nin hiçbir üyesine yakışmaz.”

TANRIKULU İÇİN NE DEDİ

- Özgür Özel, TSK’ya yönelik açıklamaları nedeniyle tepki çeken CHP’li SezginTanrıkulu’na ilişkin de “Bahsettiği AİHM kararı, 1980’lerin Kürt sorununu kronikleştiren o utanç döneminde bazı TSK mensuplarının helikopterden attıkları köylülere ilişkin karardır. Sezgin Bey, ‘Şaibeyi kaldırmak için bu sorular sorulmalı’ demiştir. Genel kayıt yerine sadece ‘TSK bu köylüleri atmadı mı kardeşim’ kısmı verilmiş ve linç kampanyası başlamıştır” dedi.

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DEĞİŞİMCİLERE YSK ŞOKU

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’da değişimcilerin kazandığı Fatih ilçe kurultayını iptal etti. Genel Merkez yönetimini hedef alan sert çıkışların da yaşandığı kurultaya il yönetimi, belirlenen takvimin dışında bir tarihte yapıldığı gerekçesiyle itiraz etmişti. İl başkanlığı seçiminde oy kullanacak 13 delegesi bulunan Fatih’te iptal edilen kurultayda değişimciler il başkanlığı ile birlikte 11 delegeyi almıştı. Yeni kurultay süreciyle ilgili işlemler nedeniyle ekim ayında yapılacak il kurultayında Fatih delegeleri oy kullanamayacak. Bu nedenle, il kurultayı da 600 delege yerine 587 doğal delegeyle yapılacak.

ÖYMEN DE ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP eski Genel Başkanlarından Altan Öymen’in yeğeni, “İlke ve Demokrasi Hareketi”nin sözcüsü Prof. Dr. Örsan K. Öymen de adaylığını açıkladı. Öymen, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, “CHP çıkmaz sokağın içinde” diyerek özetle şunları söyledi:

3. YOL AÇALIM

“CHP’de bir yönetim değişikliğinin olmaması durumunda önümüzdeki yerel seçimde başarılı olma ihtimali oldukça düşüktür. Ne yazık ki CHP tabanında da çok ciddi bir tepki oluşmuş durumda yönetim değişikliği gerçekleşmediği için. Demokratik bir ülkede bir veya iki seçimi kaybettiğinde istifa eder, ne yazık ki partimizde böyle bir dönem yaşamadık. CHP kimliğini yitirmiş, ilkelerinden uzaklaşmıştır. CHP’nin temel ilkeleri bellidir. Altı ok. Değişim taleplerinde bir umut göremiyorum ben. Siyaset bir dava işi, kariyer işi değil. Ne yazık ki partimiz statükocularla sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN ŞENYAŞAR’A ZİYARET

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen oğlu ve eşi için adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili şu paylaşımı yaptı: “Bu sabah, eşim Selvi Hanım ile birlikte, Ankara’da tedavi gören Emine Şenyaşar’ı hastanede ziyaret ettik.

ADALET ARIYOR

Emine Hanım hâlâ acılar içinde, hâlâ adalet arıyor, hâlâ katillerin yakalanmasını, yitirdiği ailesinin hesabının sorulmasını bekliyor.Oğlu tek kişilik hücrede tutulmaya devam ediyor. Erdoğan, katilleri ‘senden-benden’ diye mi ayırıyorsun? Gözleri önünde ailesi katledilen Emine Hanım’ın feryadını neden duymuyorsun? Bu sessizlik nedir Allah aşkına? Ne pahasına olursa olsun, tek başıma bile kalsam, ömrümün sonuna kadar Emine Hanım ve ailesi için adalet arayacağım.”