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CHP'de Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Bülent Tezcan'dan yeni değişim açıklaması

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#CHP#Özgür Özel#Ekrem İmamoğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 12:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, rotasını belediye başkan adaylığına çevirdi. Ancak CHP için değişim vurgusunu sürdürüyor. İmamoğlu, "CHP mutlak bir değişim göstermek zorundadır" ifadelerini kullandı. Kurultayda genel başkanlık adaylığı için ismi geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise bir tutum belgesi hazırlığında. İşte CHP cephesindeki değişim tartışmaları ile ilgili son durum ve açıklamalar...

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CHP'de değim tartışmaları yeni açıklamalarla sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 100'üncü yaşı için düzenlenen programda konuştu.

İMAMOĞLU: CHP MUTLAK DEĞİŞİM GÖSTERMEK ZORUNDA

Rotasını belediye başkan adaylığına çeviren İmamoğlu, uzun süre sonra bir kez daha değişim dedi. "Vatandaşımıza iktidarın değişebileceği inancını veremeyen bir muhalefetle ve ne yazık ki bunun ana unsuru olarak CHP ile giriyoruz cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına. Ben bunu kabullenemiyorum. İktidar olmayı başaramamış isek o suçun bir ölçüde ortağı da biziz demektir. CHP mutlak bir değişim göstermek zorundadır" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIN KARŞISINA DAHA FARKLI BİR VİZYONLA ÇIKMALIYIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimden bu yana devam eden değişim çağrıları için kurultayı işaret etmiş, değişimin önünün açık olduğunu söylemişti. Ancak yeni çıkışlar gelmeye devam ediyor. İmamoğlu ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıda, vaadinin CHP'nin değişmesi olduğunu söyledi. Sonrasında değişim gündemli konuşma yaptı. "Vatandaşlarımızın ne yazık ki çok az konuda 'CHP bu işi daha iyi yapar' diye düşündüğünü gözlemliyoruz. Sosyolojik olarak vatandaşları sınıflandırıp, 'Bu bizim hatamız değil ki canım' diyemeyiz. Vatandaşların karşısına daha farklı bir vizyonla çıkmalıyız. Vatandaşların karşısına başka sözlerle çıkmak zorundayız" dedi.

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CHPde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Bülent Tezcandan yeni değişim açıklaması

ÖZEL: ADAYLIĞA ARTIK DAHA FAZLA YAKINIM

Kurultayda aday olacağı konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bir tutum belgesi açıklayacak. Özel, "Şimdi yaşadığımız süreç beni adaylığa o günden daha fazla yaklaştırdı. Bu işin sonunda bir adaylık olursa o özgüvenim, o inancım, o kararlığım var" açıklamasında bulundu.

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TEZCAN: EN GÜÇLÜ ADAY Özgür Özel

Çok konuşulan sızdırılan Zoom toplantısına katılan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldığı bir televizyon programında Özel'e destek verdi. Tezcan, "Kurultaydan değişim çıkar. İyi bir genel başkan olur" dedi.

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#CHP#Özgür Özel#Ekrem İmamoğlu

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