CHP'deki değişimde yeni 'ağabey' formülü: Murat Karayalçın'ın ismi öne çıkıyor

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardıklarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

Kulisler çok hareketli. Dünkü İmamoğlu'nun Karayalçın,, Çetin ve Öymen görüşmesinden sonra bir takım yeni formüller konuşulmaya başlandı. İmamoğlu ne açıklayacak diye bir nabız tuttuğumda şöyle bir beklenti ile karşılaştım; 10 Ağustos'ta 'ben adayım' demesini bekleyenler az. Bunu demeyeceği üzerinde duruluyor.

"ADAY AÇIKLANMASI İÇİN HENÜZ ERKEN"

İkinci olarak herhangi bir ismi telaffuz edip 'adayımız budur' demesi de beklenmiyor. Çünkü bir adayın açıklanması için henüz erken tespitleri yapılıyor. İmamoğlu'nun önünde riskler var. Bunlardan biri siyasi yasak, malum konu Yargıtay'da. İBB'yi bırakıp genel başkanlığa aday olursa büyük bir risk almış olur ve bedeli ağır olabilir deniyor. Genel başkanlığı kazanıp kazanmaması il ilçe kongrelerinden çıkacak havaya bağlı olmakla birlikte yine bir risk. Kazanamasa siyasi geleceği açısından büyük bir darbe almış oluyor. Temkinli ve planlı hareket ettiği üzerinde duruluyor. Bir adım daha söylemini ileriyi götürme adına bu açıklamayı yapacağı, daha uyarıcı nitelikte olacağı önünde beklenti.

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AĞABEY FORMÜLÜNDE KARAYALÇIN İSMİ ÖNDE

Beylikdüzü'ndeki o görüşmede, Hikmet Çetin, Altan Öymen ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrası yeni iddialar konuşulmaya başlandı. İmamoğlu'nun bir ağabey formülü ile geçiş süreci önerebileceği gündeme geldi. Ağabey formülünde öne çıkan ismin Murat Karayalçın olabileceği konuşuluyor. İmamoğlu'nun seçim öncesi yeni bir genel başkanlığa yerel hazırlanmasını sağlayacağı ama yerel seçim sonrası bu geçiş dönemi olarak yapılacak olağan üstü kurultayda genel başkanlığa adaylığını koyması. Görüşme sonrası bir geçiş süreci ve ağabey formülü olması bu ağabey isminin Murat Karayalçın olması konuşuluyor.

'PARTİNİN EVLATLARI' ENGİN ALTAY DİYOR

Özgür Özel, İmamoğlu ile birlikte hareket edip günün sonunda Özel genel başkan, İmamoğlu ise İBB Başkan adayı olur. ilerleyen dönemde de cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak İmamoğlu 2028'e hazırlanır iddiası konuşuluyordu. Parti içinde çok fazla ekip var. Şu anda bu ağabey formülünün gündeme geldiğini öne sürenler de Özgür Özel'in bir geçir dönemi genel başkanı olmayacağı tezinden yola çıkıyorlar. Özel kazanırsa genel başkanlığı daha sonra İmamoğlu'na bırakmaz, seçenek değil diye iddia edenler var. Özel'in parti tabanında gerekli karşılığı bulmadığını öne sürenler var. Kendilerini partinin evlatları olarak tanımlayan 25 kişilik milletvekili, yerel seçime kadar geçici formülü aranıyorsa Kılıçdaroğlu kalsın görüşünde. İlla ki kurultayda ağabey formülü aranıyorsa birilerinin kapalı ofislerde lider aramasına gerek yok, bu partinin kendi evlatları var, bu partinin Engin Altay'ı var diye altını çiziyorlar. Yeni bir isim ortaya atıyorlar Engin Altay olarak. İmamoğlu'na da Özel'e de sıcak bakmayan bir ekip bu. Eğer Karayalçın'ın üzerinde duruluyorsa geçiş için Karayalçın'a göre daha genç olduğu, sol siyaseti bilen etkin bir isim olduğu, hem İmamoğlu'nun hem Özel'in hayır demeyeceği üzerinde duruluyor.