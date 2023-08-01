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İmamoğlu'ndan dikkat çeken değişim yemeği! "Bir isim daha kadroya katılacak"

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
İmamoğlundan dikkat çeken değişim yemeği Bir isim daha kadroya katılacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 08:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü’nde bir araya geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, Beylikdüzü'ndeki görüşmeye ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

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Seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu, daha önce de CHP yönetiminden isimlerle gerçekleştirdiği 'zoom' toplantısıyla gündem olmuştu.

CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde akşam yemeğinde buluşması dikkat çekti.

İmamoğlundan dikkat çeken değişim yemeği Bir isim daha kadroya katılacak

'DEĞİŞİM' YEMEĞİ

Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş, Beylikdüzü'ndeki akşam yemeğiyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor. Muhtemelen bu işin teknik direktörlüğünde olan Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi bunun altyapısını hazırlayıp bir fikir alışverişinde bulunuyorlar." dedi.

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ÖNDER SAV DA DEĞİŞİM GRUBUNA KATILACAK

Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım. Önder Sav, değişim grubunun hukuk konusundaki teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Önder Sav'dan akıl alan Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları ve diğer değişimciler bu işi kotaramayınca Önder Sav'ın kendisi sahaya çıkmaya karar vermiş. Önümüzdeki günlerde Önder Sav bu gruba katılacak.

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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