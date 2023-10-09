CHP’de büyük kurultayın provası

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CHP’nin büyük kurultayında oy kullanacak 196 delege ve İstanbul İl Başkanı’nın seçildiği ‘38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ için partililer sabah erkenden Haliç Kongre Merkezi’ne gitmeye başladı. Partililer saat 10.00’da içeri alındı. Adaylar genel merkezin desteklediği eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile başını CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çektiği değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’ti. Kongre salonunun dışında Canpolat’ın, içeride ise Çelik’in posterleri yoğundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meclis Grup Başkanı, genel başkan adayı Özgür Özel’in katılmadığı il kongresi öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu protokoldeki yerini aldı. 11.00’de başlaması gereken kongre, adayların salonda yerlerini almasıyla saat 12.10’da başlayabildi.

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Kongre salonuna Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu posterleri asıldı.

İMAMOĞLU, ÇELİK’İN LİSTESİNDE

Salondakilere hitap eden Canan Kaftancıoğlu, hangi aday seçilirse seçilsin üyelere birlik çağrısında bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişimcilerin adayı Özgür Çelik’in listesinden aday oldu. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat’ın listesinde ise Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ile Deniz Gezmiş’in kardeşi Bora Gezmiş de yer aldı. Özgür Çelik ve Cemal Canpolat konuşmalarını salondaki genç taraftarların büyük tezahüratları altında yaptı. Özgür Çelik şunları söyledi: “Neden aday oldum. Her şeyden önce gençliğimiz var.İstanbul’u tek merkezden yönetmeyeceğiz. 3 bölgede, bölge meclisleri oluşturacağız. İstanbul’daki üye sayımızı 5 milyona ulaştıracak, 2 yılda 4 milyon seçmenle doğrudan temas edeceğiz.”

Genel merkezin adayı Cemal Canpolat ise konuşmasında, İmamoğlu’na karşı adeta kılıçları çekti. Canpolat, İmamoğlu’na da şu sözlerle yüklendi: “Pazartesinden itibaren her belediye başkanı kendi alanında mücadele edecek. Benim listemde belediye başkanları yok ama, kim var biliyor musunuz. İki kişi önerdim. Biri, gezi direnişinde evine ekmek götürürken öldürülen Berkin Elvan’ın babası var. Öbürü de benimle aynı gelenekten, Deniz Gezmiş’lerin geleneğinden gelen, Bora Gezmiş var.”

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İmamoğlu, Kaftancıoğlu, Canpolat ve Çelik birlikte oturdu.

İMAMOĞLU: İSTANBUL İTTİFAKINI KURACAĞIZ

'Kongrede konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her iki adaya başarılar dilerken parti içinde yaşananlara yönelik özetle şunları söyledi: “Bu ülkenin geleceği ve halkın refahı için, içine düştüğümüz bu durumdan bir an önce kurtulmak zorundayız. Birileri gerçek anlamda hiçbir şey değişmesin diye en temel değerlerimiz ve en önemli ilkelerimizi ön planda tutmayan bir pozisyonda olabilirler. Parti yönetimine yönelik eleştirileri saldırı olarak değerlendirebilirler.

‘CHP’Yİ YENİLEYİN’

Bunlar bizim mücadele ettiğimiz yaklaşımlardır. Sürekli birilerini işaret edip düşmanlaştırmaya çalışanlar, CHP’ye ve CHP’nin 100 yıllık mücadelesine kötülük ediyorlar. Parti hukukuna uygun olarak mücadele etmiş, görev almış herkese bu partide yer var.Bu millet Türkiye’yi zenginleştirecek, güçlü ve adil Türkiye’yi inşa edecek bir seçeneği gördüğünde, tereddüt etmeden iktidara taşıyor. İşte milletin CHP’yi yenilemeye zorlamasının nedeni budur. Toplum bize ‘CHP’yi yenileyin, CHP’yi yeniden devrimci ve halkçı bir parti yapın’ diyor. Bugün burada partimizi yenilemek ve ayağa kaldırmak için birlikteyiz.

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Ekrem İmamoğlu, değişimcilerin adayı Özgür Çelik ile tokalaşıp, başarı diledi.

ÖNÜMÜZDEKİ TAŞLARI TEMİZLEYİN

Şuna inanın. İstanbul’u kazanacağız. Birlikte İstanbul ittifakını kurarak başaracağız. İlk işimiz Mart 2024’de yerel seçimlerde Türkiye çapında yeni bir zafere imzaatmaktır. Hedefimiz 2024-2028-2029.Bu yolculukta önümüzdeki taşları temizleyin. Ayağımıza taş değmesin. Taşları temizleyelim, yola çıkalım, yolumuz açık olsun, yolumuz iktidar olsun.”

BLOK LİSTE OYLANDI

İKİ adayın ortak imzasıyla verilen teklifle, Divan Başkanlığı’na tüm delegelerin oy birliğiyle Çetin Soysal seçildi. Parti tüzüğüne göre çarşaf liste oylanması gerekirken, iki adayın teklifiyle blok listenin oylanması kabul edildi. Kongrede 655 delege oy kullandı. Kongre öncesinde, daha önce CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Avukat Muhammet Aybars Akdoğan da delegelere broşür dağıtarak destek istedi. Kongereye CHP’li isimlerden, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu, Gökhan Zeybek, eski milletvekili Önay Alpago gibi isimler de yer aldı.

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AZARLANAN İLÇE BAŞKANI DA KONUŞTU

Söz alanlar arasında, geçtiğimiz günlerdekameralar önünde, etkinliğe yeterince partiliyi getiremediği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu tarafından azarlanan Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren de vardı. Avseren’inkonuşmasında söz konusu olayı hatırlatıp, protokol bilgisinin kendisine gelmediğini ve bunda suçu olmadığını öne sürerek,“Ben basın karşısında malzeme etmedim. İlk ve son sözü burada konuşacağım. Ben basın karşısında İmamoğlu gibi tecrübeli değildim, ona rağmen olayları sükûnetle karşılayıp, medya karşısında partimi malzeme yapmadım” demesi, ortamı gerdi. Divan yönetimi tarafından uyarılan gençlere taşkınlık yapmaları halinde salondan çıkarılacakları belirtildi.

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TRİBÜNDE GERGİNLİK

Kongre boyunca taraftarlar destek verdikleri adayları slogan atarak desteklerken, zaman zaman gergin anlar yaşandı.

İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK OLDU

CHP İstanbul Kongresi’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişimcilerin adayı Özgür Çelik’in listesinden aday oldu. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat’ın listesinde ise Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ile Deniz Gezmiş’in kardeşi Bora Gezmiş de yer aldı. Özgür Çelik ve Cemal Canpolat konuşmalarını salondaki genç taraftarların büyük tezahüratları altında yaptı.

Özgür Çelik yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İlk hedefimiz İstanbul seçimlerini kazanacağız. 2023 seçimlerinin bir umut kırılması yaşadığını biliyoruz. İstanbul il kongremizi tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum. İstanbul’u tek merkezden yönetmeyeceğiz. 3 bölgede, bölge meclisleri oluşturacağız. İstanbul’daki üye sayımızı 5 milyona ulaştıracak, 2 yılda 4 milyon seçmenle doğrudan temas edeceğiz.”

Genel merkezin adayı Cemal Canpolat ise salonda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu’na karşı adeta kılıçları çekti. Canpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu listesine koymadığı eleştirilerine, “Hiçbir belediye başkanı benim listemde yok” sözleriyle açıklık getirerek, “Belediye başkanları kendi görevini yapacak” diye konuştu.

310’A KARŞI 342 OYLA KAZANDI

Canpolat, rakibi Özgür Çelik’i destekleyen İmamoğlu’na şu sözlerle yüklendi: “Pazartesiden itibaren her belediye başkanı kendi alanında mücadele edecek, biz de belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız. Örgüt işlerinde taraf olursanız, bir tarafı karşınızda bulursunuz. İster ilçe ister büyükşehir.’ Adayların konuşmasının ardından yapılan oy verme işleminin sonunda Cemal Canpolat 310 delegeden oy alırken, Özgür Çelik ise 342 oyla CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu.