CHP'de Burcu Köksal krizi... Özel'den İmamoğlu'na: Açıklaması sert bir hüküm içeriyor

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CHP’nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal’ın, “Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” sözleri krize yol açtı. Özel ‘dil sürçmesi’ dedi, İmamoğlu ise Köksal’a “Kendine başka parti bul’ diye seslendi...

CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın DEM Parti sözlerinin yankıları ile ilgili şu bilgileri aktardı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sözleri TELE 1'de değerlendirdi. Burcu Köksal’ın sözleri sonrası Özel ‘sürçü lisan oldu’ demişti. Köksal ise, ’Ben dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum.’ İfadeleri ile düzeltmişti.

Özgür Özel dün akşam katıldığı televizyon programında, ‘O beni düzeltmedi. Burcu’nun kullandığı ifadeyi siyaseten sorunlu ve hatalı buluyorum. Meramını anlatmanın çok ötesinde. Bu süreçler doğru yönetilmesin diye gayret edenler var.’ dedi.

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'EKREM BAŞKANIN AÇIKLAMASI SERT BİR HÜKÜM CÜMLESİ'

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözleri ile ilgili olarak Özel, ‘Ekrem başkanın açıklaması sert bir hüküm cümlesi içeriyor. Burcu Köksal’ın ilk açıklaması kabul edilemez. Bütün taraflarla konuştuk ve meseleyi hallettik. Yaşanmasaydı daha iyiydi. Ekrem İmamoğlu ‘Burcu Köksal özür dilesin’ diye aramadı. Burcu Hanım’ın bu düzeltme tweet’ini istedik. Meselede burada kapandı, gitti, sorun çözüldü.’ şeklinde konuştu.

Özel, Burcu Köksal’ın kendisine olayı özetlerken, ‘Eş genel başkanla bu belediyeyi yöneteceksin diyorlardı. Ben de yönetmeyeceğim diyordum. Bunu ifade etmek için belediyenin kapıları DEM hariç herkese açık dedim.’ ifadelerini kullandığını belirtti.

Özgür Özel ayrıca, ‘Ben DEM Partisini kast ettim. Oysaki CHP’ye laf edildiğinde bütün CHP’lilerin tüyleri diken diken oluyor. Bu ayrımcılığa varabilecek bir söylem. O yüzden ben düzelttim onu. Burcu’nun DEM Parti ile yöneteceksiniz sözünden kurtulmak için yaptığı bir iş olmadık yerlere gitti.’ İfadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN TEPKİ

Burcu Köksal’ın sözlerine DEM Partililerden de tepki geldi. Tuncer Bakırhan, ‘Sabah akşam kalkıp DEM Parti diyorlar’ ifadelerini kullandı. Meral Danış Beştaş da, ‘Bu durum sadece DEM Parti’yi mi rahatsız etmeli. Bunun adı faşizm.’ dedi.