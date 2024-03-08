CHP’de Burcu krizi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Afyonkarahisar’da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Programda Özgür Özel’den önce CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal konuşma yaptı. Köksal, konuşmasının bir bölümünde, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: KÜÇÜK BİR SÜRÇÜLİSAN

Köksal’ın bu sözlerine DEM’den tepki gelirken, Özgür Özel, “Orada küçük bir sürçülisan oldu. ‘Aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon Belediyesi’nin de Uşak Belediyesi’nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır” dedi.

KÖKSAL SÖZLERİNİ TEKRARLADI

CHP Lideri’nin bu açıklaması sonrası Burcu Köksal, aynı gece 21.45’te ‘X’teki hesabından “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” konuşmasını içeren videoyu, “Gizli kapılar ardında DEM’lilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net, Afyonkarahisar’ı DEM’lilerle ve HÜDAPAR’lılarla yönetmeyeceğim. Net” notuyla paylaştı.

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İMAMOĞLU SERT ÇIKTI

Köksal’a en sert yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’ndaki açılış törenine katılan İmamoğlu, “‘Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm’ diyen ya kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak. Biz, insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani hatırlayın; Büyükşehir Belediyesi ‘terörist’ doluydu! Bunu diyenle bu akıl, aynı akıl. Bu kadar net!”

GENEL MERKEZ: KAPIMIZ HERKESE AÇIK

CHP dün de “kapımız herkese sonuna kadar açık” açıklaması yaptı. CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada özetle “Türkiye’yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız. Tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak” dendi.

DEM’DEN TEPKİ

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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Köksal’ın sözlerine “İktidar olma iddiasındaki ana muhalefet partisinin kimi aktörleri, iktidarın Kürt’ü reddeden, yok sayan politikalarına resmen rüzgâr taşıyor. Bu ırkçı anlayışı, bu zehirli dili bir kez daha reddediyoruz, kınıyoruz” diye tepki gösterdi.

ÜMİT ÖZDAĞ: BİZE GELSİN

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ekrem İmamoğlu, Burcu Köksal’ı CHP’den adeta kovmuş. Ben Burcu Hanım’a Zafer Partisi’nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum” dedi.