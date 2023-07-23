CHP'de Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu birbirine girdi: Sokakta gezemiyorsun, gelmiş burada konuşuyorsun

Haberin Devamı

‘Gizli zoom toplantısı’ sonrası İBB Başkanı İmamoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yüz yüze geldiği toplantıya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, ortak projeler üzerine yoğunlaşılması gerektiğini, sosyal belediyeciliğin daha fazla öne çıkarılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Şu anda hiçbir ittifak olmayacakmış gibi siz çalışın. İttifak, işbirliği olursa o da artı olur” dediği bildirildi.

"BEN ADAY OLMAYACAĞIM SİZ DE İSTİFA EDİN"

Kılıçdaroğlu, konuşmasında “zoom” toplantısı konusuna girmedi ancak uyarılarla dolaylı mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, “Parti içi konulara girmeyin, işinize bakın. Örgüt işlerine, parti işlerine karışmayın. Genel Başkan kim olacak, Parti Meclisi ne olacak onlarla değil, esas 250 gün kaldı siz yerele seçimlere hazırlanın” ifadelerini kullandı. Parti içi meselelerin ulu orta konuşulmaması uyarısında da bulunan CHP lideri, kurultaya yönelik “Herkes aday olabilir. Ben hiçbir zaman aday olacağım demedim. Delegasyon beni önerdi” diye konuştu. Edinilen bilgiye göre bir ilçe belediye başkanı, Kılıçdaroğlu’na “Ben aday olmayacağım siz de istifa edin” çıkışında bulundu.

Haberin Devamı

"PARTİ BOŞLUKTA KALACAK"

Kılıçdaroğlu ise, “Benim bir sorumluluğum var. Genel Başkanım. Şu anda istifa ettiğim zaman parti boşlukta kalacak. Kurultayın seçmediği bir genel başkanlık sistemi olacak. Bu sıkıntı yaratır. Zaten kurultay süreci başladığı için benim istifa etmeme gerek yok. Ben değişim değil yenilenme diyorum” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, “Ben çivi çakmadım buraya. Ben de insanım. Hiçbiriniz bana ‘çalışmadın’ diyemezsiniz. Çalıştım” ifadesini kullandı. Milletvekili aday listesine yönelik eleştirilere de Kılıçdaroğlu’nun, “Bir heyet kurduk, o heyet bunu dört dörtlük yapamadı” dediği öğrenildi.

"TOPLANTI ETİKTİ"

Toplantıda başkanlara görüşlerini dile getirmek için 5 dakika konuşma süresi tanındı. İmamoğlu bu süreyi geçince Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ikazda bulundu. İmamoğlu’nun bu uyarıya tepki gösterdiği ancak gerilimin Kılıçdaroğlu’nun sorun olmadığını ifade etmesiyle büyümediği bildirildi. İmamoğlu’nun başkanlığındaki zoom toplantısını gündeme getirerek, “Biz partinin meselelerini tabii ki oturup partililerle konuşacağız. Etik olmayan bir durum yok. Bu toplantı da etik, o toplantı da etik. Partililerimle konuşuyorum. Gizli bir toplantı değildi” dedi. Yerel seçime kadar tabanı heyecanlandıracak bir atmosfer yakalanması gerektiğini söyleyen İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na “Sizinle bu konuları yeniden görüşmeye hazırım” diye seslendiği bildirildi. Değişim konusuna vurgu yapan İmamoğlu’nun, “Değişimle ilgili söyleyecek çok şeyim var ama bunu isterseniz baş başa da konuşabiliriz. Siz onursal genel başkanımız olarak bunu zaten fazlasıyla hak ediyorsunuz. Zaten bu partinin bir onursal başkanı oldunuz. Biz değişimi beraber yapabiliriz” dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İMAMOĞLU-KERİMOĞLU KAVGASI

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın verdiği bilgilere göre, ardından da Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu söz aldı. Kerimoğlu, zaten bir süredir gerilim yaşadığı İmamoğlu'nu hedef alarak, şöyle dedi:

“Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında ‘Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB başkanlığına adayım.”

İmamoğlu, sataşma üzerine oturduğu yerden şu karşılığı verdi:

“Böyle bir üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum. Ahlaksız, sensin! Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun."

Haberin Devamı