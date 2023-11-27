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CHP’de anketörler bugün sahada

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#CHP#Anket#Yerel Seçim
CHP’de anketörler bugün sahada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 07:00

CHP’de İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Hatay’ın da aralarında yer aldığı belediye başkanlarının gözü kulağı bugün başlayacak anket sonuçlarına çevrildi.

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Adaylıkları önceden ilan edilen Ankara, İstanbul ve Aydın dışındaki başkanların yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceklerinde etkili olacak “memnuniyet anketleri” için anketörler bugün sahaya çıkıyor. Anketlerde mevcut başkanların özellikle “seçildiği oy oranının üzerine çıkıp çıkmadığı, kişisel oyunun partinin oyunun üzerinde olup olmadığı” sorgulanacak.

KİMLER DEĞİŞEBİLİR

CHP kulislerinde Tekirdağ ve Muğla’da aday değişimine gidilmesi, Eskişehir’de ise Yılmaz Büyükerşen ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Anketlerde yönetimi CHP’de olmayan il ve ilçelerde de belediye başkan adaylığı için öne çıkan isimler de araştırılacak. Bu isimler temayül yoklamalarıyla örgütün de görüşü alınarak adaylaştırılacak. Önümüzdeki günlerde birçok il ve ilçede temayül yoklamaları için sandıklar kurulacak. CHP’de, son seçimde alınan oy oranıyla umutlanılan Bursa, Manisa, Denizli ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri için özel bir çalışma yürütülüyor.

YAPAY ZEKÂ DA DEVREDE

CHP, aday belirlemede anket ve örgüt eğilimlerinin yanı sıra “yapay zekâ”dan da yararlanacak. CHP Lideri Özgür Özel buna ilişkin, “Anket sonuçları bir yandan insanların denetiminde olacak, bir yandan da yapay zekâ üzerinden denetlenecek” açıklamasını yapmıştı.

İTTİFAK TURU BAŞLIYOR

Özel’in bu hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere eski 6’lı Masa ortaklarından randevu talebinde bulunacağı belirtiliyor. Özel’in bu süreçte Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yanı sıra HEDEP ve TİP ile temasa geçebileceğinden de söz ediliyor.

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#CHP#Anket#Yerel Seçim

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