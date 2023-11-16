CHP’de anketli sandıklı aday yarışı

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Kulislere göre öncelikle başta büyükşehirler olmak üzere partili tüm il ve ilçe belediyeleri mercek altına alınacak. Mevcut başkanlar yöre halkının memnuniyeti, başkanlık sürecindeki başarısı, yeniden seçilebilirliği kriterleriyle değerlendirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dışındaki büyükşehir başkanları son kurultayda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafında yer almış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kurultayın ardından, aday belirlemede “kendilerine yakınlık ya da mesafeli olmanın dikkate alınmayacağını” söylemişti.

PAZARTESİ KARARLARI

Özel başkanlarla ilgili anketlerin haftaya başlayacağının mesajını da verdi. Özel, “Önümüzdeki pazartesi çok karar açıklayacağız. Pazartesi itibarıyla bizde olan tüm il ve ilçe belediyelerinde anket yapacağız. Ankette iyiye gidenlerin, geçmişten bu yana iyi durumda olanların adaylığını hemen açıklayacağız. Geçmişten kötü olanlara yöntem belirleyeceğiz” dedi.

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‘TEMAYÜL’ İÇİN SANDIK

CHP, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde ise “sıkışık takvim” gerekçesiyle hâkim huzurunda önseçim yerine “örgüt denetiminde önseçim” diye tanımladıkları “temayül yoklaması” yöntemini kullanacak. Özel, örgütün önseçim ya da anket isteyebileceğini ya da bir aday üzerinde mutabakat sağlanabileceğini belirterek, “Yaygın olarak yapacağımız şey, örgüt denetimde önseçim. Örgütümüze güveneceğiz” diye konuştu.

GÖZLER BU BAŞKANLARDA

CHP’de gözler, Kılıçdaroğlu gibi Özel tarafından da adaylıkları önceden ilan edilen Ankara, İstanbul ve Aydın dışındaki 8 büyükşehire çevrildi. Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadarki anketlerde açık ara farkla önde çıkan İstanbul, Ankara ve Aydın belediye başkanlarıyla ilgili bir problem olmadığını, bunların dışındaki 8 büyükşehirde ise anketler yapılacağını söyledi. Özel, partili 11 büyükşehir belediyesinden sadece 3’ünde 2019 seçimine göre geriye gidiş yaşandığını da belirtti. Tekirdağ ve Muğla’da aday değişimi, Eskişehir ve Mersin’de ise mevcut adaylarla devam edilmesi bekleniyor. İzmir, Adana, Antalya ve Hatay’da ise anket sonuçlarına göre ya mevcut başkanlarla devam edileceği ya da yeni adaylar belirleneceği konuşuluyor.