CHP’de ‘AK Partili danışman’ krizi

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm danışmanlarının görevine 4 Haziran’da son verdiğini anımsatarak, “O tarihten sonra medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir” açıklamasını yaparken, Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da Yaman’ın danışmanlığıyla ilgili iddiaları yalanladılar. CHP’nin medya mensuplarıyla paylaştığı bilgi notunda da, “4 Haziran 2023 tarihli genelge ile; o tarihe kadar görev yapan Genel Başkan danışmanlarının görevleri sona ermiştir. O tarih sonrasında yapılan başdanışman yahut danışman atamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda, ilgili tarih (4 Haziran 2023) ve genelge sonrasında; ismi geçen Perinaz Mahpeyker Yaman isimli bir danışman ataması yapılmamıştır” denildi.

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TEPKİLER YATIŞMADI

Ancak parti yönetiminden gelen bu peşpeşe açıklamalar, değişim tartışmalarıyla tansiyonun yükseldiği CHP’de tartışmaları yatıştırmaya yetmedi. İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gökçe Gökçen, “Partimizin ideolojisiyle bağdaşmayan işlere ve bu işleri yapan kişilerin örgütlerimizden daha değerli gösterilen pozisyonlara getirilmesine ilk gün de karşıydım bugün de karşıyım” dedi. Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşçıer de, “Bu ülkede kadınlar Ortadoğu’da gördüklerimizi yaşamıyorsa bunu Atatürk’e ve onun en temel ilkesi laikliğe borçludur. Atatürk’ün kurduğu ve laikliğin bayraktarlığını yapan partimizde, laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez” tepkisinde bulundu. Sözcülüğünü eski milletvekili İlhan Cihaner’in yürüttüğü parti içi muhalefet gruplarından “Gelecek İçin Biz” adına yapılan açıklamada da, “Partimize ve Genel Başkanımıza hakaret etmiş bir kişinin üst kademelerde görevlendirilmesini şaşkınlıkla izliyoruz” denildi. (ANKARA)

YAMAN ÖZÜR DİLEDİ

Tartışmaların odağındaki Yaman ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum” diyerek şunları söyledi: “Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweet’leri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor (işim köylere elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum. Evet doğrudur, yıllarca AK Parti’yi destekledim, çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir’i hep ziyaret ederim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na inandım. CHP’de bir nefer olarak çalışmak istedim.”

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KILIÇDAROĞLU: MESAJLARI BİLSEM ATAMAZDIM

CHP’ Lideri Kılıçdaroğlu, danışman atamasıyla ilgili olarak gazeteci Fikret Bila’ya şöyle dedi: “O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. ‘AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş, CHP için çalışmak istiyor’ dediler. Batman’da desteği olan bir isim, katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde il, il koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu.Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç.”