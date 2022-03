CHP’de 8 Mart buluşması

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle CHP Genel Merkezi’nde partisinin kadın yöneticileri ve çalışanları ile bir araya geldi. Birlikte fotoğraf çektirdiği partili kadınlara çiçek ve kitap veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Verilen her emek, gösterilen her çaba değerlidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma gibi bir görevimiz var. Bunun kavgasını, mücadelesini veriyoruz. Hep söylerim, eğer adımız Cumhuriyet Halk Partisi ise bu partiyi halkın partisi haline getirmek zorundayız. Toplumun her kesimiyle sıcak, samimi diyalog kurmalıyız. Kadının sosyal hayatta da siyasal hayatta da aktif olmasını, daha güçlü olmasını isteriz. Kadın eşitliğinin sağlanmasını, rafa kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar uygulamaya konulmasını isteriz. Bu bizim temel hedeflerimizden biridir. Bütün mesele hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz ortamı yaratmaktır. Yani bunu yaratabilirsek sonuç alırız. İşimizin kolay olmadığını biliyorum. Zor olduğunun farkındayım ama önemli olan zor işlerin altından kalkmaktır. Kolay işi herkes yapar. Umarım sadece yılın bir gününde değil 365 gününde kadınların daha görünür, daha aktif, sözleri daha fazla dinlenen, gücü daha fazla görülen bir tablo ortaya çıksın. En büyük beklentimiz bu.”

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin Kadın Kolları Başkanlığı’nı da ziyaret ederek Başkan Aylin Nazlıaka’dan ‘YaşamHak Projesi’yle ilgili bilgi aldı.