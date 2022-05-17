Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP’de 2 kritik toplantı

#Kemal Kılıçdaroğlu#MYK#CHP
CHP’de 2 kritik toplantı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin MYK ve Parti Meclisi’ni (PM) arka arkaya topladı. Canan Kaftancıoğlu’na hapis ve siyasi yasak kararının yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun SADAT’a yaptığı sürpriz ziyaret de toplantılarda gündemdi.

Haberin Devamı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak toplantılara ilişkin özetle şu açıklamayı yaptı: “Partimizin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen mahkûmiyet kararı, Gezi kararı ve diğer tüm hukuksuzluklar sandık korkusundan kaynaklanmaktadır.

SEÇİM GÜVENLİĞİ VURGUSU

Gelecek seçimlere gölge düşürecek, seçim güvenliğini sarsacak her türlü girişimin önüne geçeceğiz. Seçim güvenliğini ne pahasına olursa olsun sağlayacağız. Ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç iki yılda barış içinde çözeceğiz. Neoliberalizmin yerine hak temelli sosyal devleti inşa edeceğiz. Hakkı hukuku yok sayılan tüm vatandaşlarımızı 21 Mayıs günü İstanbul Maltepe Meydanı’nda yapacağımız ‘Milletin Sesi’ mitingimize çağırıyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#MYK#CHP

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske