CHP’de 2 kritik toplantı

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak toplantılara ilişkin özetle şu açıklamayı yaptı: “Partimizin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen mahkûmiyet kararı, Gezi kararı ve diğer tüm hukuksuzluklar sandık korkusundan kaynaklanmaktadır.

SEÇİM GÜVENLİĞİ VURGUSU

Gelecek seçimlere gölge düşürecek, seçim güvenliğini sarsacak her türlü girişimin önüne geçeceğiz. Seçim güvenliğini ne pahasına olursa olsun sağlayacağız. Ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç iki yılda barış içinde çözeceğiz. Neoliberalizmin yerine hak temelli sosyal devleti inşa edeceğiz. Hakkı hukuku yok sayılan tüm vatandaşlarımızı 21 Mayıs günü İstanbul Maltepe Meydanı’nda yapacağımız ‘Milletin Sesi’ mitingimize çağırıyoruz.”