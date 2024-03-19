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CHP'de 2. DEM Parti krizi mi? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın: 'PKK'ya ve onun yolundan gidenlere yakın değilim'

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#CHP#Secim2024#Balıkesir
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 13:21

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın isim vermeden DEM Parti’yi hedef aldı. Ahmet Akın, "Milletin bayrağına, vatanına kudurmuş bir şekilde hainlik yapan terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. Hiçbir zaman yakın olmadım." dedi. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal ise, 'Seçildiğimde belediyenin kapısı DEM Partililer dışında herkese açık olacak.' açıklamasında bulunmuştu.

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın seçmenlerle bir araya geldiğinde sert ifadeler kullandı. İfadelerin hedefi doğrudan terör örgütü dolaylı olarak da DEM Parti olarak yorumlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, "Milletin bayrağına, vatanına kudurmuş bir şekilde hainlik yapan terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. Hiçbir zaman yakın olmadım." dedi.

CHPde 2. DEM Parti krizi mi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın: PKKya ve onun yolundan gidenlere yakın değilim

CHP'de daha önce de Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın benzer bir çıkışı ile karşı karşıya kalmıştı. Köksal, ‘Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediye’sinin kapıları DEM Parti hariç bütün kapılara açık olacak.’ demişti.

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CHPde 2. DEM Parti krizi mi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın: PKKya ve onun yolundan gidenlere yakın değilim

Köksal’ın sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den düzeltme gelmiş ancak Köksal sözünden dönmemişti. Ahmet Akın’ın sözleri sonrası gözler CHP Genel Merkezi’nden gelecek açıklamalara çevrildi.

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#CHP#Secim2024#Balıkesir

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