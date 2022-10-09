CHP yönetiminden vekillere ‘dikkatli konuşun’ uyarısı

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6’lı masadaki adaylık tartışmalarının ardından son olarak başörtüsü serbestisine yasal güvence çıkışıyla gündem oluşturan CHP yönetiminden önemli söylem uyarısı geldi.

Milletvekilleri ve örgütlere gönderilen haftalık bilgilendirme raporunda, “Konuşulmaması gerekenler, dikkat edilmesi gereken konular” başlığı altında şu uyarılar yapıldı:

- DİNİ KONULARA GİRMEYİN: “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı. AK Parti’nin kendi içerisinde yaşadığı tartışmalara girilmemeli.

- ORDUYU ELEŞTİRMEYİN: Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı. Doğru da olsa söylenecek tek bir cümle dahi rakibin eline çok önemli bir fırsat verebilir.

- CİNSİYETÇİ OLMAYIN: Türkiye’nin etnik ve mezhepsel, cinsiyet ve sınıfsal yapılanmalarına yönelik daima birleştirici bir söylemde bulunulmalı.

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- PARTİ İÇİ MESELELERİ KONUŞMAYIN: Parti’nin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Söylem oluştururken unutulmaması gereken yegane husus; doğru, güncel ve ilkeleri kapsar olmasıdır.

- DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE: Söylemleriniz doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiği önemli. Püf noktası, kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir. Zira; doğru, doğru yerde ve doğru zamanda doğrudur.”

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU BUGÜN ABD’YE GİDİYOR

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Washington ve Boston’u kapsayan 6 günlük seyahatine çıkıyor. ABD’de alanlarında başarılı olan Türk iş insanları, bilim insanları ve öğrencilerle bir araya gelip, “İktidarımızda Türkiye’ye dönün” çağrısı yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun, 14 Ekim’e kadar sürecek ziyareti sırasında düşünce kuruluşları, bazı basın yayın organlarının temsilcileri, çevre ve kadın haklarıyla ilgili sivil toplum örgütleriyle de görüşeceği belirtildi. Yönetimden herhangi bir isimle temas kurmayacağı söylenen Kılıçdaroğlu’nun, daha önce Demokrat Parti’den iki kez başkanlığa aday olan ancak yarışı kaybeden Senatör Bernie Sanders ile de görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’na ABD gezisinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile sosyal politikalarla ilgili başdanışmanı, Derin Yoksulluk Ağı Kurucu üyesi Hacer Foggo eşlik edecek.