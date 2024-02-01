CHP ve İYİ Parti arasında afiş krizi... Zorlu: Bunun siyasetle, demokrasiyle hiçbir alakası yok

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Biz seçimlere tek başına katılma kararı aldık. Ne olduysa o kararı almamızdan itibaren aslında önümüze engeller konulmaya gayret edildi. 3 büyükşehirde afişlerimiz billboardlara çıkacak ve bunu vatandaşlarımıza sunacaktık.

Yüklenici şirketle anlaşmamızı yaptık. Ama ne olduysa o arada ilgili şirket bize geri döndü ve bu afişleri bu haliyle kullanılmasına izin verilmediğini bize bildirdi.

"BUNUN SİYASETLE, DEMOKRASİYLE HİÇBİR ALAKASI YOK"

Ne zaman görülmüş bir siyasi partinin propagandası milletine sunduğu taahhütlerin bir belediye tarafından belirlenmek istenmesi. Bunun siyasetle rekabetle, demokrasiyle hiçbir alakası yoktur. Bu bakımdan ilgili şirketten yazılı olarak da cevap vermesini istedik ama henüz bir yanıt yok.

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"OLUMLU BİR ADIM YOK"

Sayın İmamoğlu ve sayın Özel bu konuda açıklama yaptılar. Bu konuda açıklama yapmış olmalarına rağmen herhangi bir olumlu seyir, adım, girişim olamamıştır.

"TALİMAT VERİLİR, AFİŞLER ASILIR"

İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu da billboard krizi hakkında konuştu. Kavuncu, "Afiş konusunda polemiğe girecek, bence tartışmayı çok uzatacak bir durum yok. Çünkü çok basittir bunun çözümü, eğer ben sorumlu değilsem derim ki; "Buyurun gelin asın. Şu billboardlar sizin, afişler sizin. Demokrasi ile ilgili hassasiyeti olan herkesin de bu konuda olumlu adım atmasını bekleriz. Dolayısıyla dediğim gibi konuyu çözmek çok kolaydır. Yarın ya da bugün bir talimat verilir, billboardlara bu afişler asılır, böylelikle konu kapanmış olur" dedi.

"SEÇİM BİLBORDLARIMIZ ENGELLENİYOR"

Dün de Meral Akşener, billboard kriziyle ilgili şu tepkileri göstermişti:

Gerçekten ibretlik bir manzarayla karşı karşıyayız. Görünen o ki; görüşleri fark etmeksizin siyasetteki herkes bizden çok rahatsız. Bizi sansürlemek isteyen, bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane.

Şirketle yaptığımız anlaşmaya göre; standart bir uygulamayla belediyelerden onay alındıktan sonra billboardlarımız geçtiğimiz pazar akşamı asılacak, pazartesi sabahı da sokaklarda görünür olacaktı. Ama ne oldu biliyor musunuz; billbord görsellerimiz baskıya gitti. Ancak ne hikmetse basımı yapılan billboardlarımızın fotoğrafları çekilip birilerine gönderilmiş. Sonra da İstanbul'da şirkete bir telefon gelmiş. Peki telefonda ne denmiş, biliyor musunuz? 'Bunları asmayacaksınız.' Üstelik, sadece İstanbul'da değil; Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Sonra da 'Eş başkanlık' deyince alınıyorlar. Gelen bu telefonun üzerine şirket de haliyle korkmuş, tedirgin olmuş.