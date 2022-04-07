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CHP: Vatandaşın borcu 1.1 trilyon liraya ulaştı

#CHP#Vatandaş#Borç
CHP: Vatandaşın borcu 1.1 trilyon liraya ulaştı

CHP’nin hazırladığı rapora göre vatandaşın sadece bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçları 18 Mart tarihi itibariyle 1 trilyon 51 milyar liraya ulaştı. Varlık yönetim şirketlerine devredilenlerle birlikte takipteki borçlar ise 59 milyar lirayı buldu.

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Rapora göre, bu borçların 826 milyar lirası konut, otomobil ve ihtiyaç gibi bireysel kredilerden, 225 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 1.1 milyar liralık artış, kredi kartı borçlarında ise 2.7 milyar liralık azalış yaşandı. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 251 milyon lira daha artarak toplam 27.8 milyar lira düzeyine çıktı. Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 30.7 milyar, TOKİ’ye ise 27 milyar lira borcu bulunuyor. Vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borcu 1 trilyon 109 milyar liraya ulaştı.

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 328 bin adet artarak, 25 Mart itibarıyla 23 milyon 590 bine çıktı.

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#CHP#Vatandaş#Borç

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