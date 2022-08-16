CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Masada kaos yok

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CHP Sözcüsü Öztrak, basın toplantısında şu mesajları verdi:

SON YAŞ GÜNÜ TEBRİĞİ: Dün, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yaş günüydü. CHP olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ülke yönetimindeki son yaş gününü tebrik ediyoruz. Nasıl bir gün her insan ölümü tadacaksa, her parti de muhalefeti tadacak.

EN İYİ ADAY ÇIKACAK: 6’lı masadan kaos, kargaşa çıkmaz, bunun için saraya bakacaksınız. 6’lı masa her şeyin en iyisini yapacaktır, başkalarının değil milletin taleplerine göre, en iyi şekilde ülkenin 13’üncü cumhurbaşkanını belirleyecektir. Helalleşmede, kul hakkı dışında kimsenin kimseye karşı bir kırmızı çizgisi olmaz.

81 MİLYAR AVRONEREDE: (İstanbul Havalimanı’nın ekonomiye katkısı) 81 milyar Avro nerede? Bu kadar parayı buldularsa niye kapı kapı dolaşıp para arıyorlar. Bir projenin milli gelire etkisi, ihracata, vergiye etkilerini de kapsar. Bunların hepsini alt alta toplayarak rakamları şişirmekten meramları nedir, neyi saklamak, neyin üstünü kapatmak istiyorsunuz?

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BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ: Cumhuriyet tarihimizin en büyük dış politika fiyaskosu kuşkusuz Suriye politikasıdır. Ülkemize korkunç zararlar verdi, hâlâ da vermeye devam ediyor. Ama acıların en büyüğü, Suriye’de maaşını ödediğimiz ÖSO unsurlarının şanlı bayrağımızı yakması oldu. Atalarımızın dediği gibi, ‘besle kargayı oysun gözünü’.