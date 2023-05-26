CHP seçim sistemine yapay zekâyı ekledi

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İlk turdaki tepkilerin odağındaki Onursal Adıgüzel’in yerine Bilgi ve Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı atanan Devrim Barış Çelik, yeni nesil ve yapay zekâ teknolojileri entegre edilerek güncellenen sistemin şu anda alanının uzmanlarınca test edildiği belirtip, “Herkesin içinin rahat olması” çağrısını yaparak şöyle konuştu:



“İlk turda kullanılan teknolojik altyapı ve sistem mimarisiyle ilgili Türkiye’nin saygın uzmanlarıyla görüş alışverişinde bulunduk ve gelen tüm önerilerle ilgili aksiyon aldık. Veri güvenliği ve hızını arttırmaya yönelik yeni nesil teknolojilerle sistem mimarimizi güncelledik. Ayrıca sandık sonuç tutanaklarının anlık analizleri için yapay zekâ teknolojilerini sistemimize entegre ederek sandık sonuç takip sistemimizi güncelledik. Sandık kurulu üyelerinin tamamı atandı, beşer kişi olmak üzere müşahitlerimizi de görevlendirdik.”