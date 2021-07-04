CHP, Paris İklim Anlaşması için Şentop’a başvurdu

Türkiye’nin iklim krizinden olumsuz etkilendiğinin Dışişleri Bakanlığı’nın bilgilendirme notlarında da yer aldığına dikkat çekilen başvuruda, Türkiye’nin ilk imzacılarından olduğu Paris Anlaşması’nı bir an önce onaylaması gerektiği vurgulandı ve özetle şöyle denildi: “Bu çerçevede şahsınızın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na 151 kanun teklifi sunulmuştur. Ancak ilk imzacısı olduğumuz Paris İklim Anlaşması’nın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi, üzerinden geçen zamana rağmen ilgili komisyona havale edilmemiştir. Parlamentomuzun çevre hakkına duyduğu saygı açısından önemli bir gösterge olacaktır.”

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