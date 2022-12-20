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CHP: Nisana kadar her teklife tamam deriz

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#CHP#Faik Öztrak#Erken Seçim
CHP: Nisana kadar her teklife tamam deriz
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ‘erken seçim’ tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, CHP’nin nisana kadar her teklife ‘evet’ diyeceğini duyurdu.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, erken seçim tartışmalarına ilişkin sürpriz bir çıkış yaparak, “Bizim kanaatimiz nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine ‘tamam’ demek yönündedir. Ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değil siyaset mühendisliğidir. Böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanı’nın yetkisi vardır, kendi göbeklerini kendileri keserler” dedi.

Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

İSTİNAFA TALİMAT DEĞİL DE NEDİR

“Gözünü karartmış seçim öncesi İstanbul’a çökmeye çalışıyor. İstanbullular, haksız seçim iptali yoluyla yapılan birinci darbenin karşısına dikildi. Saray İstanbul’u kaybetti. Şimdi de yargı eliyle yeni bir darbe tezgâhladı. Önce seyyar hâkimi İBB Başkanımıza ceza verdi. Ardından YSK Başkanı üstüne hiç vazife olmadığı halde gazetelere demeç üstüne demeç verdi. Saray’da yazılmış senaryoya müdahil oldu. Yine sarayın sözde hukukçu danışmanlarından biri çıktı, ‘Yargıtay son sözü söyleyecektir. Yerel mahkemenin kararı istinafta muhtemelen onaylanır’ dedi, bu istinaf mahkemesine talimat değil de nedir? Yargı darbesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni bir an önce ele geçirme planlarını ifşa etti.”

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#CHP#Faik Öztrak#Erken Seçim

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