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CHP: Mehmetçiğimizin sicili temizdir

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#CHP#Faik Öztrak#Türk Silahlı Kuvvetleri
CHP: Mehmetçiğimizin sicili temizdir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili “kimyasal silah kullanıldığı” iddialarına tepki gösterdi.

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Öztrak, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında “TSK, terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha asla tevessül etmemiştir. Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz” dedi. Öztrak Amasra’daki maden faciasına ilişkin de şunları söyledi: “41 maden emekçimiz tedbirsizlik ve ihmale kurban gitti. Yakında ‘Bu madende neden öldünüz’ diye 41 madencimizi suçlarlarsa hiç şaşırmayın. Erdoğan 301 madencimizin kaybedildiği Soma faciasında ne dediyse aynısını Amasra faciasında da tekrarladı. Bir hafta geçti, suçlanan, görevden alınan kimse yok.”

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#CHP#Faik Öztrak#Türk Silahlı Kuvvetleri

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