CHP lideri Özel: İzmir'de seçmenin notu kırıktır

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliği ile düzenlenen 'İzmir İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

"İZMİR'DE SEÇMENİN NOTU KIRIKTIR"

Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve İlçe Belediye başkan ile adayları katıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İş dünyasından isimler tarafından yapılan tüm konuşmalarda iş birliği, eşgüdüm var. Ben nereye geldiysem ortak akılla yürütülen meslek örgütleri ile geldim. İzmir'de iş dünyası ile birlikteyiz. Bundan sonraki süreçte ekonominin nasıl yönetilmesi gerektiğinden ve yapılacaklardan en fazla etkilenecek olanlardanız. İzmir, 101 yıl önce İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Bu seçimi kimin kazanacağını düşünürken rotaya karar veriyorsunuz. Atatürk'ün annesini ağırlayan İzmir, tek adamın ne olduğunu, güçlü bir parlamento kuran, güçler ayrılığı kuranın, cumhuriyeti kuranın kim ve ne olduğunu bildiği için CHP'den vazgeçmiyor. Mesele bu kadar basittir ve nettir. Hatay'ı da teslim alamayacaklar, İzmir zaten hiç teslim olmadı. 'Oy vermezseniz olmaz' diyor. 'İzmir bizden değil' denilerek geri bırakılmaya çalışılıyor. Belediye başkan adaylarını belirlerken memnuniyet anketi yaparız. İzmir'de seçmenin notu kırıktır. Buradaki belediye başkanları başka yere yollasak çok memnun olunan hizmetler anlatılır ama İzmir'de beklentiler yüksek. Bizim İzmir'de aday gösterdiğimiz, göstermediğimiz tüm adaylarımız, partimizi hiç utandırmamış, sıkıntıya sokamamış ve bundan sonraki, dönemler için çok umutlu olduğumuz arkadaşlarımız" dedi.

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'İZMİR, CESUR ADIMLARI ATMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ KENT'

İzmir'deki meselenin bir değişim ve dönüşüm meselesi olduğunu söyleyen Özel, "İzmir'de bu seçime kadar görülebilen kadın belediye başkan adayı sayısı 6. Bugün CHP, 2'nci yüzyılın ilk seçiminde 9 kadın adayı seçilecek yerden aday gösterecek özgüvene sahiptir. CHP'nin İzmir'de yaş ortalaması 46'dır. 40 yaşın altında 12 belediye başkan adayı vardır. Adaylarımızı, 'Cumhuriyet'i koruyalım' diyen herkese emanet ediyorum. Gençlerle yola çıkıyoruz. CHP'nin genel başkanı seçildiği gün de bölgesel iş birliği yapabileceğini söyledim; iş sürecin sonunda tek başlarına yarışa girmeleri noktasına geldi. Böyle olunca CHP olarak Cumhur İttifakı karşısında Türkiye ittifakı ve İzmir ittifakı içinde yer almaktan başka bir eğilimimiz olmadı. Geçen seçimde ittifak yaptığımız partilerin yöneticileri ile anlaşamamış olabiliriz ancak o seçmen ile sandıkta bir araya gelecek anlayışa ihtiyaç var. O seçmenin motivasyonu değişmedi. İzmir'in toplumsal yaşamına müdahale edilmemesi, kişisel hak ve özgürlükler noktasında yaşayabilecekleri olumsuzlukların yaşanmayacağı süreç bizim sandıktaki birlikteliğimizden geçiyor. İzmir hep yenileri yapmak, cesur adımları atmak için çok önemli kent. Bir kentte bir adım atılacaksa o kentte cumhuriyet değerlerine bağlı gençler görevlendirilecekse, her iki belediye başkanından biri kadın olacaksa bu CHP'ye yakışır. Bu adım atılacaksa CHP tarafından atılacak. Göreve geldiğinde ilk yaptığım liste MYK listesiydi. 1 Nisan sonrası iletişim daha kuvvetli olacağı harika bir gölge kabinemiz ve MYK'mız var" ifadesine yer verdi.

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'ENFLASYON EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ'

Enflasyonun en büyük sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Özel, "Dünyada hiç kimse hükümetleri, bundan 4 yıl önce, 'Enflasyon niye ülkende yükseldi' diye suçlayamaz. Bunu suçlayan muhalefet Türkiye'de de varsa haksızdır, Amerika'da da, Hollanda'da da, Çin'de de, Japonya'da da haksızdır. Çünkü tedarik zinciri kırılmıştır. Ulaşım aksamıştır ve sürecin tamamı enflasyon yaratabilecek olumsuzluklarla bir arada. Yüzde 1 enflasyonlar 4-5'e, yüzde 3'lük enflasyonlar 7'ye, yüzde 5'lik enflasyon, 11'e çıktığında bütün dünyadaki ekonomi yönetimleri o gün kaçınılmaz olarak ve geçici olarak enflasyonun biraz üzerinde faiz teklif ederek, paranın başka enstrümanlara kaçmaması ve fiyat artışını daha da körükleyecek işler yapmaması için faiz silahını kullanmayı tercih ettiler. Ve kimi 11'den çevirdi, kimi 9'dan çevirdi, kimi 7'den. Enflasyonu kabul edilebilir bir seviyeye dönüştürdüler. Bir tek biz de enflasyonun var olmasından hükümeti kimse suçlamıyor. Bütün dünya gibi faiz silahı geçici ve kısıtlı miktarda kullanılabilecekken bunu yapmanın NAS'a aykırı olduğunu iddia ediyor. 'Ben ekonomistim' diyen ve enflasyonun sebep faizin sonuç olduğunu değil de faizin sebep enflasyonun sonuç olduğu önermesine kendinden başka inanan kimse yokken bu yöntemi ısrarla uyguladı. 'Emeklilere bir şey yap' dedik. Enflasyon düşünceye kadar yapamayacak. Hadi oturalım bunu konuşalım. En iyi, güzel AK Parti söylemi; '2027 yılında enflasyonun tek haneye düşüyoruz.' Enflasyon sıfır olana kadar fiyatlar düşmüyor. Fiyatların düşmesi, eksi enflasyonla mümkün" ifadesine yer verdi.