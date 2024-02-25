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CHP lideri Madrid’de sosyalistlere seslendi   

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#Özgür Özel#CHP#Madrid
CHP lideri Madrid’de sosyalistlere seslendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katılmak üzere cuma günü İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti.

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Ziyaretinin ilk günü Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci’yi ziyaret eden Özel, akşam da Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu’nun çalışma yemeğine katıldı. Özel dün ise Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez’in açılış konuşmasını yaptığı Konsey’in “Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması” başlıklı 1’inci Oturumu’nda konuşma yapt. Özel’e Madrid ziyaretinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve eski İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz eşlik etti.

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#Özgür Özel#CHP#Madrid

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