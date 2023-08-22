CHP lideri Kılıçdaroğlu: Veterinerler için adım atılmalı

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından veteriner hekimlerin sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı: “Sağlık alanında çalışıyor olmalarına rağmen, özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakılmaktadırlar. Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için vazgeçilmez olan veteriner hekimlerimizin sorunlarını çözmek için derhal etkili adımlar atılmalıdır. Veteriner hekimlerimizin daima yanlarında olduğumuzu, yaşadıkları sorunların çözümü için takipçisi olacağımızı belirtiyorum.”