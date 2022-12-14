CHP lideri ile yılsonu değerlendirmesi... Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday kim’ sorusuna yanıt: Ali olsa ne olur Veli olsa ne olur

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kere daha masada adayın konuşulmadığını, niteliklerinin belirlendiğini söyledi. Kısa sürede hükümet programı ve yönetim biçimine ilişkin çalışmaların biteceğini anlattı. Toplantıları 15 günde bir yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun aday ile ilgili açıklamaları ise şöyle:

- “(Aday ocak ayında mı?) Kendi aramızda onu da daha konuşmadık.

- (İlk turda herkes kendi adayını mı çıkarır?) Hiç konuşulmadı. İlla adayınızı açıklayın bakışını yadırgıyorum. Biz sistemi değiştirmek istiyoruz. Ali olsa ne olur, Veli olsa ne olur? Kim olacak? Kim olursa olsun!

- (CHP’nin adayı siz misiniz?) Biz bu konuyu partimizin yetkili organlarında konuşmadık. Ancak bu konuya zaten altı lider karar verecek. Gönül meselesi değil, sistemi değiştirme kararlılığı.

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- (Akşener’in adaylığı söz konusu mu?) Sayın Akşener’in de düşüncesi olabilir. Saygı gösteririz ama masada konuşulmadı.

- (Akşener; Yavaş ya da İmamoğlu’nun adaylığını mı istiyor?) Sayın Akşener’in görüşüne saygı duyarım. İki belediye başkanımız da görevlerini başarı ile yürütüyorlar. Ben de bu şekilde yürütmelerini istiyorum.

- (Kazanacak aday ne demek? ) 6 liderin göstereceği aday kazanacak.”

İMAMOĞLU İLE KAFTANCIOĞLU KAVGALI MI

Kamuoyunun gündemindeki iddia... Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu kavgalı mı?

“Kavga yok, geçenlerde beraberdik. Sorun yok. İkisinin de görev alanları farklı.”

SELVİ KILIÇDAROĞLU’NUN UYUMA GÖRÜNTÜSÜ

CHP’nin “İkinci Yüzyıl Vizyon” toplantısında Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuduğu an ekranlara gelmişti. Sonra da parti içinden sızdırıldığı iddiasını dile getirenler oldu. Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

“O görüntüler nasıl yansıdı, parti içinde konuşmadık. Kimseye de sormadım. Selvi Hanım hastaydı, gelmek istemedi, ben zorladım, serum alıp geldi. Gerçek yani.”

‘ABD’YE İCAZET ALMAYA GİTMEDİK’

Kılıçdaroğlu’nun bazı kesimler tarafından eleştirilen dış gezileri ve danışmanları da gündemdeydi. 70 kişilik ekonomi heyeti ile çalıştığına dikkati çeken CHP Lideri, “‘ABD’ye icazet almaya gitti’ dediler. Hiçbir siyasetçi ile görüşmedik” dedi.

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‘BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNİ İNCELETECEĞİM’

Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin başörtüsü konusunda Anayasa teklifini Anayasa hukukçularına inceleteceğini belirtti:

“Değişiklik Anayasa’ya bütünüyle uyumlu olmalı. Ben sıradan bir politikacı değilim. İnceleteceğim.”

6 YAŞINDA EVLENDİRİLEN H.K.G.

HANGİ GÜÇLER DEVREYE GİRDİ

Gazetecilerin en yoğunlaştığı konulardan biri İsmailağa’ya bağlı Hiranur Vakfı’ndaki istismar, yani 6 yaşındaki H.K.G.’nin evlendirilmesiyle başlayan sayısız iddialardı. Toplantı sürerken, Hürriyet’in duyurduğu gibi duruşma tarihi erkene çekildi. Kılıçdaroğlu, “6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edilmiş. Bu kabul edilemez” dedi. Ardından da CHP’nin rahatsız olduğu konuları ve önerilerini açıkladı:

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‘BU 2 YILDA NE OLDU’

- Aile Bakanı, TBMM’de iki yıldır haberleri olduğunu söyledi. Bu iki yılda ne oldu?

- İlk şikâyette, dosya bazı güçlerin devreye girmesi sonucu belli ki kapatılıyor.

Konunun üzerine gidilmemesi için hangi güçler devreye girdi?

- Erdoğan çıkıp hangi güç devreye girdiyse bunu açıklamalı.

- O dönemin savcısı, hastane çalışanları kim? Suç ortaklığı ortaya çıkarılmalı.

- O savcı hakkında HSK kamuoyuna yansıdıktan sonra dava açtı. Beyefendi düne kadar neredeydi?

‘DEVLET ACZE DÜŞMÜŞTÜR’

- Bürokrasi, yargı felç. Harekete geçemiyorlar.

- Devlet ilk kez 6 yaşındaki bir çocuğun mağduriyeti konusunda acze düşmüştür.

- Sayın Erdoğan yaptığı açıklamada çocuğun erken yaşta evlendirilmesinden söz ediyor, ne erken yaşta evlendirilmesi? 6 yaşındaki çocuk oyuncakları ile oynamalı.

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- Bu olaya verilecek ceza örnek olmalı, bir daha kimse bu tür bir olaya kalkışmamalı.

- Adalet Bakanlığı’nın önüne gitmesek Erdoğan açıklama yapmayacaktı.”

‘ORGANİZE KÖTÜLÜK’

Kılıçdaroğlu’na cemaat ve tarikatlarla ilgili düşünceleri, bir önlem alınıp alınmaması gerektiği de soruldu. Ayrıca, bazı kesimlerin konuyu 28 Şubat’a benzettiği de hatırlatıldı:

- “Her inanç grubuna saygılıyız. Ancak inanç üzerinden çıkar ve siyasete karşıyız.

- Ahlaksızlık, adaletsizlik üzerine inanç inşa edilemez.

- Organize kötülüğün içinde olanın oyuna ihtiyacımız yok.

- 6 yaşındaki çocuğa tecavüzle 28 Şubat’ın ne ilgisi var?

- Olayı 28 Şubat’a bağlamak isteyen, olaya meşruluk kazandırmak istiyordur.”

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‘DİYARBAKIR ANNELERİ İLE GÖRÜŞTÜM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Diyarbakır annelerine, çocuklarına neden aynı şekilde sahip çıkmıyorsun?” eleştirisine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Ben Diyarbakır anneleri ile görüştüm. Terörün bitmesini istiyoruz. Niye istemeyelim? Sayın Erdoğan, Cumartesi anneleri için konuşuyor mu? Ben her iki grup anne için de konuşuyorum” dedi.

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ: 10 BİN 128 TL

Gelelim ekonomideki başlıklara:

- “Yaptımız hesap doğrultusunda asgari ücretin 10 bin 128 lira olmasını istiyoruz.

- Türk-İş’in açlık sınırını ölçü almasını doğru bulmadım.

- EYT ile ilgili kopuk çalıştıkları ortaya çıktı.

- Alt kesimin geliri, bir avuç üst kesime gidiyor. Gelir dağılımı giderek bozuluyor.”