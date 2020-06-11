CHP, kurultayını açık havada yapacak

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında videokonferansla toplandı. Toplantıda PM üyelerine seslenen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

BELEDİYELERİMİZ İYİ SINAV VERDİ

“Bu süreçte belediyelerimiz gerçekten iyi sınav verdi. Bütün engellemeler yapıldı ama belediye başkanlarımız dert yanmadan, ‘Elim kolum bağlandı bir iş yapamıyorum’ demeden, başarıyla görevlerini yerine getirdiler.

(Özgür Özel’e saldırı) Şu bir gerçek: Eleştiriye tahammül edemeyen, demokrasiyi içine sindiremeyen, kaba kuvvet kullanarak rakibini susturmaya çalışan bir sürecin içine girdik. Her arkadaşımın şunu bilmesini isterim: CHP’ye yönelik saldırılar, baskılar artacak. Ama onların da bilmesi gereken bir şey var: Hangi baskı gelirse gelsin CHP’nin geri adım atacak bir yapısı yoktur.

(Yeni partilerle ittifak) Demokrasiden yana olan herkesin bir araya gelmesi lazım. Biz bunu savunuyoruz.

ARENAYA İZİN VERMEDİLER

Kurultay için Gamze (İlgezdi) Hanım, Sağlık Bakanı ile konuştu. ‘Seyircisiz acaba arenada yapabilir miyiz’ diye... Orada bile izin vermediler. Kapalı bir yerde yapmanız doğru değildir diye. ‘Açık alanda yapabilirsiniz o da sosyal mesafe korunarak’ dendi. O çerçevede bir çalışma şu anda yapılıyor. Koşullar uygun olursa kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız. Yolumuza devam edeceğiz.”

SOSYAL MESAFE 6 M

Toplantıda kendisi de koronavirüs ile ilgili çalışmalar sürdüren, PM üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gaye Usluer de salgın ile ilgili bir sunum yaptı. Gaye Usluer koronavirüs salgınının geldiği noktayı ve kontrolsüz bir normalleşmenin salgınla mücadeleye vereceği zararları PM üyelerine anlattı. Usluer ayrıca, açık havada yapılacak kurultay için de uyarılarını sıralayarak, yüksek sesle hararetli tartışmalarda ağızdan çıkacak damlacıkların 6 metreye ulaşacağını belirterek, açık havada bile sosyal mesafenin en az 6 metre olması gerektiğini dile getirdi.