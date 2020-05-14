CHP koronavirüsün etkilerini araştıracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK’da, koronavirüs salgınının ardından Türkiye’yi nelerin beklediğine ilişkin senaryolar konuşuldu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, salgının ardından ülkenin ekonomik ve sosyal olarak fotoğrafını çekmek için bir çalışma yapılmasını istedi. Bu çerçevede CHP Ekonomi Masası’nın koordinasyonunda parti yöneticileri ve milletvekilleri değişik illere giderek salgının ekonomiye etkilerini sahada araştıracak. Farklı illerde değişik sektör temsilcileri ve vatandaşlarla konuşacak olan CHP’liler, topladıkları bilgileri raporlaştıracak. CHP bu bilgiler çerçevesinde normalleşme sürecine ilişkin yeni öneri paketi hazırlayacak.

CHP BİN TL’Yİ SORUŞTURACAK

Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgınından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar için devlet tarafından sağlanan 1000 lira pandemi destek parasının kimlere dağıtıldığının saptanması talimatı da verdi.