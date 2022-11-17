CHP- İYİ Parti arasında aday tartışması! Ağıralioğlu'na CHP'den yanıt: Kraldan çok kralcı

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Altılı masadaki iki parti arasında dikkat çeken aday polemiği var. Tartışmanın fitilini, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı için söylediği "kazanamama endişemiz var" sözleri başlattı. Ağıralioğlu'nun bu sözlerine CHP'den yanıt geldi. Detayları CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür aktardı…

İYİ PARTİ: KİŞİSEL GÖRÜŞÜDÜR

İYİ Partili Ağıralioğlu’nun açıklaması sonrası partiden de konuyla ilgili açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Yavuz Ağıralioğlu’nun kişisel görüşüdür" dedi.

"KRALDAN ÇOK KRALCI"

Ağıralioğlu’nun sözlerine CHP'den de tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ağıralioğlu’na "Hani bazen deriz ya kraldan çok kralcılık, Yavuz Ağıralioğlu’nun yaklaşımını buna benzettim" ifadelerini kullandı.

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Ağıralioğlu ise geri adım atmadı ve Altay'a verdiği yanıtta, "Kral’dan çok kralcı değilim. Doğruyu söylemek zorundayız. Nezaketsizlik yok." açıklamasını yaptı.

CHP’DEN "CÜMLELERİNİZE DİKKAT EDİN" ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise yaptığı açıklamada, "Bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Biz o 9 boğuma dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz. genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir." ifadelerini kullandı.