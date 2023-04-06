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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiası

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#İstanbul#CHP#Canan Kaftancıoğlu
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 12:03

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasına silahlı saldırı yapıldığını öne sürdü.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir.

İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir."

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#İstanbul#CHP#Canan Kaftancıoğlu

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