CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yükseldi! Bağrışlar yankılandı... Erdal Beşikçioğlu krizi!

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Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi’nde (PM), 6’sı büyükşehir, 15’i il olmak üzere toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adayları belirlendi. Aday belirleme sürecinde ise gergin anlar yaşandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

PM sürerken gecenin ilerleyen saatlerinde toplantının yapıldığı 4. kattaki koridordan bağırma sesleri yankılandı. Edinilen bilgiye göre Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın aday gösterilmemesi üzerine tepkisini bağırarak dile getirdi. Çakır’ın sesi Genel Merkez’in 4. katındaki koridorda uzun süre yankılandı. CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de Neşet Tarhan'la devam edilmesini istedi ancak Parti Meclisi'nde bu yönde karar çıkmadı. Ufuk Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a “Ben Mersin vekiliyim nasıl bana sormazsınız. Yeter ya” diye bağırıp salonu terk etti.

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ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADAYLIĞINA İTİRAZ EDİLDİ Mİ?

CHP, Behzat Ç. karekterini canlandıran oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nu Ankara Etimesgut’tan belediye başkan adayı gösterme kararı aldı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan’ın aday olmasını istediği, bu nedenle Beşikçioğlu’nun adaylığına karşı çıktığı iddia edildi. Bu iddia, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel’e de soruldu. Özel, şunları söyledi: “Ben Mansur Bey’le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey’in bayağı hoşuna gitmişti halen daha hoşuna gittiğini ümit edi- yorum. Öyle hani itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey’in de gücüne güç katacaktır, orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz.

"ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ADAYLAŞMIŞTIR, HERHANGİ BİR KRİZ SÖZKONUSU DEĞİL"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için sanatçı Erdal Beşikçioğlu’nun aday olmasıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

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"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz sözkonusu değildir. Birçok ilçemizde birden fazla aday adayı olmuşlardır. Ama bugün belirlenen 243 adayımız ve geçmişte PM toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız, MYK’mızın, PM'mizin süzgecinden geçerek örgütlerimizin görüşleri alınarak, örgütlerde görevlendirilen, illerde ve ilçelerde, seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerin yaptıkları inceleme, saha çalışmaları, kamuoyu yoklamaları sonucunda belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor. Ve PM’miz kararıyla Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür."

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İLLERDEKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



PM toplantısında kararlaştırılan illerdeki belediye başkan adaylarını da açıklayan Yücel, "Afyon Belediye Başkan adayımız Afyon milletvekilimiz ve TBMM Grup Başkanvekilimiz Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Artvin Belediye Başkan adayımız Bilgehan Erdem. Bilecek Belediye Başkan adayımız Melek Mızrak Subaşı. Çankırı Belediye Başkan adayımız İlhan Tekin. Giresun Belediye Başkan adayımız Fuat Köse. Kırklareli Belediye Başkanımız, Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak PM’mizde adaylaşmışlardır. Kilis Belediye Başkan adayımız Hakan Bilecan. Niğde Belediye Başkan adayımız Hulusi Özen. Osmaniye Belediye Başkan adayımız Serkan Karayiğit olarak PM’mizin kararıyla belirlenmiştir ve adaylaşmışlardır. Sinop Belediye Başkan adayımız Mehmet Gürbüz. Tunceli Belediye Başkan adayımız Ali Mustafa Çelik. Uşak Belediye Başkan adayımız, yine geçmiş dönemde milletvekilliğimizi yapan Uşak milletvekilimiz Özkan Yalım olarak PM’mizde karar altına alınmıştır. Yalova Belediye Başkan adayımız Mehmet Gürer. Yozgat Belediye Başkan adayımız Özkan Şengül ve Zonguldak Belediye Başkan adayımız Tahsin Erdem PM’mizin kararıyla adaylaşmışlardır" dedi.