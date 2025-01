CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Her türlü ayrımcılığı ayaklar altında çiğnemeye varsanız, biz de varız

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, memleketi Manisa ile Ardahan, Kars ve Erzurum'da temaslarda bulunduğunu belirterek, "Emeklilerin, asgari ücretlilerin, üreticilerin, hayvancılıkla, arıcılıkla uğraşanların dertlerini dinledik. Enflasyona ezdirilen milyonların dertlerini en yüksek sesle dile getirmeye çalıştık. Bundan sonra CHP grubu, Meclis'in tüm çalışma alanlarında bu sorunları dile getirmeye, çözüm önerilerini söylemeye, bu konudaki kanun tekliflerini vermeye ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek. Bize oy veren, canına tak eden milyonlar, hep birlikte sokaklarda, meydanlarda, fabrikalarda, köylerde, kentlerde olmaya, milletin gerçek sorunlarını haykırmaya devam edeceğiz. 2025 yılı, hepimize kolay gelsin. Mücadelenin yılı olacaktır, emeğin ve emekçinin yılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'MİLLET 6 KAT DOLANDIRILIYOR, DİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin hafta sonu gerçekleştirilen il kongrelerinde partisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Özel, "Salon adamı Erdoğan, sıcak seven Erdoğan, kendini atadıklarına alkışlatıp moral bulmaya çalışan Erdoğan, rüzgar yapmaya çalışan Erdoğan, biz eksi 20 derecelerde gezerken sıcak salonlarından bize laf atıp durdu. Hepsinden memnunum. Tuttu dedi ki; 'Hızlı demir yolu projesine Özgür Özel ve CHP karşı çıkıyor' dedi. Vallahi yalan, kuyruklu yalan. Erdoğan, Çorum'a bir önceki seçimde hızlı tren sözü vermiş ayrıca da 'Çorum'a bir acemi birliği' de söylemiş. İkisi de ortada yoktu. Ben bunları söyleyince, Çorum basınında en çok okunan haber oldu, bir yıl boyunca. Onun üzerine milletvekilleri görüştü, 'Bu tren projesi, verilen söz tutulsun' dediler. Şimdi çıkmış Erdoğan; 'Böyle bir projemiz var, CHP karşı.' CHP karşı falan değil. Çorum-Delice için hangi şirkete verileceği 40 gün önceden belli olmuş. Dediğimiz paraya, aynı firmaya ihaleyi vermişler. Sen suçüstü yakalanmışsın. 1 kilometre demir yolunun maliyeti 627 milyon lira. Benzer demir yollarından 6 kat fazla. Şirketin adı belli, aldığı para belli. Biz, CHP olarak 'Millet 6 kat dolandırılıyor' diyoruz, o 'CHP karşı çıkıyor' diyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

'9 KAMYON ALTINI SGK'NIN ÖNÜNE ÇEK'

Özel, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına ilişkin, "Erdoğan, 'Özgür Bey altın hesabını çok seviyor. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP'li belediyelerin SGK'ya borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun da hesabını yapıversin' demiş. Bu noktaya gelmiş olmaları iyidir. Bizim eleştirimize karşı bize küfretmek yerine, espri ile cevap vermeleri iyidir. Madem istedi, hesap yaptım. Belediyelerin SGK'ya borcu 10 birim, diğer şirketlerin borcu 90 birim. SGK'nın 100 lira alacağı varsa 10 lirası belediyelerden, 90 lirası şirketlerden. Gelecek ay şirketleri affetmeyi planlıyor, anaparayı bölmeyi planlıyor; ama o zamana kadar CHP'li belediyelerden borcu almayı planlıyor. 'Silkeleyin CHP'yi' diyor. Hizmeti durdurabilmek için; yani CHP'li belediyelerin yoksula, öğrenciye, işsize dokunmasına, doğal gaz yardımına, et vermesine, Anne Kart vermesine mani olabilmek için CHP'li belediyelerin hesaplarına haciz uyguluyor. Bu paraları bizden alacak, sonra bu paraları yandaş şirketlere gelince faizini affedip, anaparayı bölecek. Böyle bir hedefi var Erdoğan'ın. SGK'nın toplam alacağı 270 ton altına karşılık geliyor, 30 tonu belediyelerden 240 tonu ilk 100'deki yandaş şirketlerden. Bütün partilerden belediyelerin toplam borcu 1 kamyon altın. Bunların 3'te 2'si AK Parti'li, 3'te 1'i muhalefet belediyelerinin. 9 kamyon da senin yandaşlarının borcu. 9 kamyon altını çek SGK'nın önüne, 3'te 1 kamyon altını vermeyen namussuzdur. Hodri meydan" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

'KIRMIZI KARTI ALINLARINA ÇAKACAĞIZ'

Özgür Özel, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesiyle ilgili, "Çalışma Bakanı, 'En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya yükselttik' demiş. Bunu yapmak için kanun çıkması lazım güzel kardeşim. Sen oturduğun yerden rakamı açıklayamazsın. Ben konuşmama hazırlanırken en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olduğunu, bir kanun değişikliğiyle yükseltilmesi gerektiğini söylüyorduk. '22 bin TL'den aşağı emekli maaşı olmasın' diyorduk. Geçen sene, yüzde 60 enflasyon varken 10 bin TL'yi 12 bin TL yaptınız. 105 miting yaptık, emeklilerle birlikte ayağa kalktık. O gün anlamayıp temmuzda 10 bin lirayı, 12 bin 500 lira yaptılar. Bugün gelmişler 14 bin 469 yapıyorlar. Bütün emeklilere bir kez daha sesleniyorum, geçen yıl ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız. Bu iktidar hak etti, sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız. Emeklilerle birlikte meydan meydan dolaşıp büyük bir mücadeleyi başlatmanın, bu memleketi onlara dar etmenin zamanı gelmiştir" dedi.

Haberin Devamı

'HEPİMİZİ KAPSAYAN KOMİSYON OLMALI'

Bugün TBMM'de DEM Parti İmralı heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Özel, şöyle konuştu:

"Bizim kriterlerimiz nettir. Şeffaflık, samimiyet, toplumsal mutabakat isteriz. Ne yapılacaksa Meclis çatısı altında yapılmasını savunuruz. Demokrasinin önünün açılmasının, bütün vatandaşlar için gerekli olduğunun altını çizeriz. Bir kişinin özgürlüğü, bir kişinin siyasi kariyeri için işletilecek göstermelik süreçlerin içinde yer almayacağımızı baştan duyurduk. Buradan bir kez daha altını kalın harflerle çizmek isterim. Bugün DEM Parti'nin sayın heyeti ile buraya kadar ifade ettiğim hususlar çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikle heyette yer alan 3 değerli siyasetçiye, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Bu kapsamda görüşmede yaptığımız öneride, Meclis'te hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı bir demokrasi planını işletecek, tam yetkili ve kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendirecek bir komisyonun kurulmasını bir kez daha önermiş bulunuyoruz. Bu komisyonda kamu yararına faaliyet gösteren şehit ailesi ve gazi derneklerinin bu çalışma gruplarında ve komisyonlarda doğrudan temsil edilmelerinin toplumun içini ve vicdanını rahatlatacağını, kimsenin kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler üzerinden toplumun en kırılgan kesimlerinin duygularını rencide etmeye çalışmasına imkan verilmemesi gerektiğini, hazırlanacak demokratik bütün düzenlemelerin bu komisyonda görülürken, şehit ailelerinin, gazilerin, sivil toplumun, şeffaflıkla bu konudan bilgi sahibi olmaları gerektiğini, onları kıracak, üzecek, rencide edecek gizli pazarlıkların olmadığı; ancak şeffaf, hepimizi kapsayan komisyon olacağını açıklıkla ifade ettik."

Haberin Devamı

'ADİL, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE KURALIM'

Özel, her türlü adaletsizliği ayaklar altına almak üzere yola çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almak, geçen sürecin özetiydi ve sonu oldu. Şimdi biz her türlü adaletsizliği ayaklar altına almak üzere yola çıkmalıyız. Her türlü eşitsizliği ayaklar altına almak üzere yola çıkmalıyız. Her türlü haksızlığı, her türlü ayrımcılığı ayaklar altında çiğnemeye varsanız biz de varız. Güçlü bir demokrasiyi hep birlikte kurarız, bu ülkenin yarınlarının önünü açarız. Biz varız, varsanız haydi hep birlikte her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım. Adil, güçlü bir Türkiye'yi kuralım. Yok kendi hesabınızdaysanız, biz orada yokuz. Biz milletin yanındayız, milletin hesabı Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz hesabıdır. Onun arkasındayız" diye konuştu. (DHA)