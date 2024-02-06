CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Depreme karşı dirençli kentler yaratmalıyız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep’in İslahiye ilçesine geldi. Konteyner kenti ziyaret eden Özel, depremde yaşamını yitirenlerin aileleri ile bir araya gelerek baş sağlığı dileklerini iletti. Özel, okunan dualara eşlik etmesinin ardından yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır diledi.

Burada kısa bir açıklama yapan Özgür Özel, dirençli kentler yaratmak ve tüm tedbirleri almanın herkesin görevi olduğunu ifade ederek, “Geçen yıl bu tarihte bütün bir millet olarak hep birlikte bunun altından kalkmaya çalıştık. Ben böyle bir günde kesinlikle siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Ben depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet diliyorum. Tedavisi süren yaralılarımıza şifa diliyorum. Bir daha tüm ülkemizin böyle bir acı ile karşı karşıya kalmamasını diliyorum. Bize düşen bütün tedbirlerimizi almak, dirençli kentler yaratmaktır. Çok büyük depremler oluyor Japonya’da kimsenin burnu bile kanamıyor. Bizim insanımızın hayatı Japonya’daki insanımızın hayatından değersiz değil. Dünyanın en güzel, en yiğit en mert insanlarının yaşadığı bu memlekette her bir canımızın kıymetini bilmek durumundayız. Bunun için tüm siyasi partiler üzerine düşen görevleri yapmak zorunda. Bir daha böyle acılar yaşamamayı temenni ederek, bugün Miraç Kandili, hepinizin bu mübarek gününü kutluyorum. Hepimizin tekrar başı sağ olsun” dedi.



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Ziyaretin ardından Özgür Özel, depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti. Özgür Özel ve beraberindekiler, dua edip mezarlara karanfil bıraktı.