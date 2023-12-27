CHP Genel Başkanı Özel: İki bildiri aynı dakikada

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CHP Lideri Özgür Özel, şehitler için saygı duruşuyla başlayan partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

“Teröristlerle mücadelesinde her zaman olduğu gibi kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, komuta kademesinin arkasında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz askerlerimizin nasıl şehit olduğunu, Pençe-Kilit bölgesindeki askerlerimizin durumunun anlatılmasını, Meclis’in bilgilendirilmesini istedik. Çünkü bölgeden rakamlarla, oradaki şartlarla ilgili çok çelişkili bilgiler geliyor. Bir yandan da çok haklı bir talep yükseldi. Öncelikle bir ‘milli yas’ ilan edilsin, 3 gün boyunca bayraklar yarıya indirilsin dedik. Ama hiç oralı olmadılar. Kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye A4’ler üzerine imza koyup, bir sonraki şehit cenazesine kadar unutanlarla ortaklaşmadık, bundan sonra da ortaklaşmayacağız. (Sözlerini ayakta alkışlayan grubunu göstererek) CHP’de farklı düşünenler var diyenler işte baksın, CHP burada.

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28 İMZA ATTIK, NEYİ ÇÖZDÜK

1984’den beri kaç ortak bildiri imzaladık. Son dönem 28 imza attık. Sonucunda ne elde ettik, neyi çözdük, başardık? Hâlâ niye annelerin gözü yaşlı, babaların yüreğinde taş var. Tepki geldi de sonradan bildiri imzaladılar diyorlar, yalana bak. 4 partinin bildirisinin okunduğu dakika ile bizim bildirimizin okunduğu dakika aynıdır.

Şehitler için saygı duruşu/Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ / ANKARA

KOLTUĞUN HAKKINI VEREMEM

Eğer ben bir provokasyon olacak, sözde itibarsızlaştıracaklar diye memleketimde korkup bir şehit cenazesine gitmezsem oturduğum koltuğun hakkını veremem. Nasıl Gaziantep’te çelengimize saldıran çıktıysa, nasıl Manisa Kırkağaç’taki aday adayı kadının saldırıları başlattığı ortaya çıkıyorsa, isim isim her biri ortaya çıkıyor. Meral Hanım ortak bildiriye imza attı, onun çelengini de parçalıyorlar. Seçimde bizi Kandil’le beraber göster, sıkışınca Öcalan’dan mektup okut...

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HÜDA PAR’I DİNLEDİ

Sayın Bahçeli dün dedi ki, ‘HDP’yi de CHP’yi de dinlemiyorum, Anayasa Mahkemesi’nin yapması gerekeni yapıyorum, o kapatmıyor ben tepki gösteriyorum’. Canı sağ olsun. Bahçeli bizi dinlemedi ama oturup HÜDA PAR’ı dinledi. Kimler kimlerle beraber.”

SORMAK GÖREVİMİZ

- Özel, Kuzey Irak’ta sürdürülen operasyona ilişkin “Elbette sorularımız, endişelerimiz var” diyerek şöyle devam etti: “20 aydır operasyon yapılıyor, şehit geldikçe hatırlanıyor oradaki askerler, bu operasyonun amacı ne, hedefe ulaştıysak neden oradayız, ulaşmadıysak neden, bunun tane tane anlatılması lazım. Uygun tahkimat yok mu, Mehmetçiği bu şartlarda koruyamıyorsak başta tedbirler alınamıyor mu, gözetleme zaafiyetini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu, askeri hastanelerin kapatılmasıyla ortaya çıkan zafiyet bu ölümlerde ne kadar pay sahibi, son zamanlarda artan saldırıların arasında üçüncü ülkelerinin desteği var mı, bunlara cevap istemek suç değil. Muhalefet olarak bu bizim hakkımız, görevimiz.”