CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Teyzesi hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinde genel başkan yardımcıları Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ Havalimanı’na geldi, buradan da kara yolu ile Tunceli'ye geçti. Kılıçdaroğlu, cenaze töreni için geldiği Tunceli Cemevi’nde taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Kılıçdaroğlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Kılıçdaroğlu, teyzesinin tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Fecire Işık’ın cenazesi, Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan köyüne götürülerek, toprağa verildi.





CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Tunceli merkez Atlantı köyünde bulunan aile kabristanlığına giderek, annesi Yemoş ve babası Kamer Kılıçdaroğlu'nun mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Kılıçdaroğlu, ardından Tunceli’den ayrılarak, kara yolu ile Elazığ'a geçti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bugün benim için hüzün dolu bir gün… Teyzem Fecire Işık'ı son yolculuğuna uğurladık. Ardından anne ve babamın mezarını ziyaret ettim. Şimdi Sinop yolundayız, sel felaketinden etkilenen milletimizin yanında olacağız" mesajını paylaştı.

Bugün benim için hüzün dolu bir gün… Teyzem Fecire Işık'ı son yolculuğuna uğurladık. Ardından anne ve babamın mezarını ziyaret ettim. Şimdi Sinop yolundayız, sel felaketinden etkilenen milletimizin yanında olacağız. pic.twitter.com/OJSBToTc6V — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 14, 2021

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