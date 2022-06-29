CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ‘Yunanistan’a gereğini yap’

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Kılıçdaroğlu, dünkü Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

BİZ KORKMAYACAĞIZ

“Yunanistan’a efeleniyor beyefendi. ‘2017’de Ege Adaları’nın 17’sini işgal etti Yunanistan’ diyorum. ‘Her söylediğime laf yetiştiriyorsun, bari işgal edilen adalarla ilgili bir cümle kur’ diyorum, cümle dahi kuramıyor. Şimdi ortalık başka yerde, arada bir gidip Yunanistan’a ‘Beni kızdırmayın, yok gelirim, yok giderim, Suriye’ye yok operasyon yapacağım, şunu yapacağım bunu yapacağım.’ Yapıyorsan yap kardeşim ya, ne bağırıp duruyorsun. Yapamayacağını ben de biliyorum sen de biliyorsun. İspanya’da NATO toplantısı var, beyefendi itiraz etmemiş, aynı salonda onunla yemek yiyecek. ‘Biz onu tanımıyoruz ama o gelecekse KKTC’de burada olmalı’ diyemiyor bile. Biz korkmayacağız. Kıbrıs dolayısıyla, Ecevit ve Erbakan gidip Türk kesimini aldılar, bağırdılar mı, çağırdılar mı? ‘Geliyoruz’ dediler mi? Gereğini yaptılar. Bizim geleneğimizde gereğini yapmak vardır. Bağırır çağırırsın, ortada bir şey yok.

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RÜTBELERİNİ İADE EDECEĞİZ

(Eski Emniyet Müdürleri) Sabri Uzun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun haksız yere görevden alınması üzerine ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diye bir tweet attı. Hanefi Avcı da Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM kararının uygulanmasını istedi. Vay sen misin bunu diyen. İkisinin de rütbeleri sökülecek. Gerekçe, ‘FETÖ terör örgütü ile iltisaklı’. Ya bunlar yazdıkları kitaplarla sizin yaptığınız hataları yüzünüze vurdu. Adaletsizliğin ulaştığı boyutu görebiliyor musunuz? Ama unutmasınlar, az kaldı zaten, onların sökülen rütbelerini aynen dikeceğiz, iade edeceğiz.

TÜRK OCAKLARI

Dün (önceki gün) İstanbul’da Türk Ocakları’nın düzenlediği bir toplantıya katılıp adalet vurgusu yaptım. Sabah bir haber, efendim İstanbul il yönetimi görevden alınmış. Ne söyleyeyim? Bizim konuşmaya ihtiyacımız var, kavgaya değil. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. İslam dünyasında dünya kadar sorun var ya kan akıyor. İslam dünyasında kan durmasın mı, demokrasi, adalet olmasın mı? Adalet istiyorsunuz, dillendiriyorsunuz, tahammül edemiyorlar. Akıllarını yitirmiş bunlar. Her kavga sonlarını getiriyor. Yanlıştan, kinden, öfkeden besleniyorlar, buradan çıkmaları lazım.”