CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya yolumdan çekilin

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına önceden hazırladığı metni bir kenara bırakarak başladı. Konuşmasını 12 dakikada bitiren CHP Lideri, özetle şunları söyledi:

BU MAHKEMELERİ ÇOK GÖRDÜK

“Dün Gezi kararı açıklandı. Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Burada görev alan hâkimlerin bir kısmı zaten önceden kararlarını vermişler. Kendi özgür iradeleriyle verdikleri kararlara değil, talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Demokrasi tarihimize baktığınızda bu tür mahkemeleri çok gördük. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı’nın bile kurgulanmış mahkemelerden hapse atıldığını gördük.

VERA BABASIYLA KUCAKLAŞACAK

Gezi nedir? Özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir, baskıya isyandır. Bu kurgulanmış mahkemede, Osman Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkûm oldu. Dünyada böyle bir örnek, böyle bir garabet yok ama bizim ülkemizde olur. Çünkü yargı bağımsız değil. Vera, hapse giderken babasını kucakladı ve öptü. Bizim Vera’ya bir sözümüz var, biz sevgili Vera’yı babasıyla tekrar kucaklaştıracağız.

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GERÇEKTEN ÇOK ÖFKELİYİM

Hepimiz bu güzel ülkede birlikte ve beraber yaşamak zorundayız. Cesaret yoksa zafer yoktur. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, size de bir çift lafım var. Bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu milleti çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin, açık ve net söylüyorum.

KAVGA EDECEĞİZ

Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında, zaten o hiç yaşamamıştır. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla, beş paraya vatandaşlığı satanlarla, yabancılara daire satılsın diye emlak desteği çıkanlarla, milyonların elektriğini kesen çetelerle, çocukları etten sütten mahrum bırakanlarla, bu kiralarla, bu enflasyonla, sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle, uyuşturucu baronlarıyla iş tutanlarla, ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle, yargıyı siyasetin emrine verip, Brunson’ları özel uçakla gönderip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla, yani özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz.”

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HAYDİ EYVALLAH ARKADAŞLAR

Biz birbirimize emanetiz. Kol kola gireceğiz ve yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Haydi eyvallah değerli arkadaşlar.