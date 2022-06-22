CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sandıkta emekli edeceğim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

SANSÜR TEKLİFİ GETİRDİLER

“Bir sansür teklifi getirmişler. Kimse sarayı, AK Parti’yi, MHP’yi eleştirmesin. Herkesin ağzına bant çekelim kimse konuşmasın, dünyayı günlük gülistanlık gösterelim millete. Bu millet bunu yutmaz, her şey meydanda her şey görünüyor.

EN GÜÇLÜ GAZETE

Bu teklif bu şekliyle yasalaşırsa parlamentoda da mücadele edeceğiz, parlamento dışına çıktığında da Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Bilmeleri gereken bir şey var, en güçlü gazete fısıltı gazetesidir.

PINAR GÜLTEKİN KARARINA TEPKİ

Pınar Gültekin vakası var. Yakılıp parçalanarak öldürülen bir kadın. Yargıç karar verdi, haksız tahrik indirimi sağladı. Müebbeti 23 yıla döndür. Hangi vicdan, ahlak kabul eder bunu. Kadınların susmaması lazım.

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Türkiye’de işlenen cinayetin görülen davasını birilerinin talebiyle para uğruna Suudi Arabistan’a veriyorsunuz, ‘Al sen bak’ diyorsunuz.

Bunu yazan yargıç da diyor ki, ‘Söz konusu davanın devri sanıklar açısından kendi davalarının yargıcı olmak sonucunu doğuracaktır.’ Katille hâkim aynı adam, Türkçesi bu. Memleketi bu hale getirenlere ne yapacağız? Sandığa gideceğiz demokratik yollarla ben bunların tamamını emekli edeceğim.

GALİBA GEÇİNEMİYOR

Erdoğan perişan vaziyette galiba, geçinemiyor herhalde öyle anlaşılıyor. Maaşına yüzde 40.4 oranında zam istemiş. Şunu söylemek istiyor: O kadar zam geldi ki fiyatlara ben de etkilendim.”

KADINLARDAN ATATÜRK PORTRESİ HEDİYESİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na partili kadınlar kendi yaptıkları Atatürk portresini hediye etti. Kadro isteyen taşeron işçiler adına da Kılıçdaroğlu’na yeşil renkli bir işçi yeleği takdim edildi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)