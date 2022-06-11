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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kimliğimizi korumak zorundayız

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Kimlik
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kimliğimizi korumak zorundayız

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Kimliğimizi, yaşam tarzımızı korumak zorundayız ve siyaset kurumu da ona saygı göstermek zorunda. En çok saldırı bana oldu. Ama asla yılmadım ve yılmaya da niyetim yok” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün genel merkezde Ankara İl Başkanlığı'nca düzenlenen üye katılım töreninde yeni üyelere rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu, özellikle 2018 yılından sonra herkesin sorunlar yaşadığını belirterek şöyle devam etti:

HERKES ŞU SORUYU SORUYOR

“Hepimiz geleceğe de biraz endişeyle bakıyoruz. Sorumluluk taşıyan herkes şu soruyu kendisine soruyor; ‘Ne olacak bu memleketin hali’ diye. Fakiri daha fakir oldu. Zengini daha zengin oldu. İşsizlik diz boyu. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Siyaset yapan bir kişinin köşeyi dönme şansı yoktur. Siyaset halka adanmışlıktır. Herkesin inancına saygılıyım. Herkesin kimliğine saygılıyım. Herkesin yaşam tarzına saygılıyım. Hiç kimsenin inancını sorgulama hakkım yoktur zaten. Allah ile kul arasındaki ilişkiye bizim müdahale etme şansımız zaten hiç olmaz. Kimliğimizi, yaşam tarzımızı korumak zorundayız ve siyaset kurumu da ona saygı göstermek zorunda.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kimliğimizi korumak zorundayız

BÖLÜCÜ ÖRGÜT BANA SALDIRDI

En çok saldırıların bana olduğunu bilmenizi isterim. Bölücü terör örgütü bana saldırdı. Çubuk'ta linç girişimi oldu. Bir şehit cenazesinde yine İstanbul'da üzerime tabanca mermisi atıldı. Tehdit edildim. Ama inanmanızı isterim; asla yılmadım ve yılmaya da niyetim yoktur.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kimliğimizi korumak zorundayız

HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR

Çünkü ben ülkemi, insanımı seviyorum. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. Her birimizin tek tek sorumluluğu var. Ben illa ‘gelin Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verin’ diye bir çağrıda bulunmuyorum. Ama sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Kimlik

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