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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kamplaşmayı bitireceğiz

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Kuvayımilliye
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kamplaşmayı bitireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Biz Kuvayımilliyeciyiz. Dolayısıyla hiç kimse endişe etmesin. Ülkemize barışı getireceğiz, ülkemize huzuru getireceğiz, kamplaşmayı bitireceğiz. Kimlik ve inanç üzerinden siyaseti bitireceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Tokat’taydı. Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, “Kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklinin herkesin alın terine değer veren birisiyim. Beni şöyle tanımlayın; Ey Kılıçdaroğlu sen kimin adamısın? Diyorum ki ezilenlerin, garibanların, işsizlerin, esnafın, çiftçinin, emeklinin, sanayicinin adamıyım” dedi.

ERDOĞAN’A TARTIŞMA ÇAĞRISI

“Bizim milliyetçiliğimiz vatanseverliktir. Millet İttifakı olarak geleceğiz, Süleyman Şah Türbesi’ni yine toprağımıza götüreceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, kendisine “Seçimde karşımıza çık” çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ‘televizyonda tartışma’ davetini yineledi.

KUVAYIMİLLİYECİYİZ

Kılıçdaroğlu, “Biz Kuvayımilliyeciyiz. Ülkemize barışı getireceğiz, ülkemize huzuru getireceğiz, kamplaşmayı bitireceğiz. Kimlik ve inanç üzerinden siyaseti bitireceğiz. Liyakati sağlayacağız, işi ehline vereceğiz” diye konuştu.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Kuvayımilliye

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