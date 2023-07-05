×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: Her kesimden oy alabilmek değişimdir

Güncelleme Tarihi:

#CHP#TBMM#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 17:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’de değişim çağrılarına yanıt verdi. Öztrak, ‘Toplumun tüm kesimlerinden oy alabilen hale getirmek büyük bir değişimdir.’ dedi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yaklaşan yerel seçimler için bu ülkenin aydınlık geleceğine inananların umutlarını tazelememiz gerekiyor. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat bir partiyi, onun genel başkanını değerlerinden kopmadan toplumun tüm kesimlerinden oy alabilir hale getirmek büyük bir değişimdir. Seçim süreci devam ederken sadece üzgünüz diyerek oturmak yetmiyor. Hatalarımızı düzelterek, eksikliklerimizi gidererek yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Adalet Yürüşü ile başlayan değişim sürmelidir. Bu süreci yönetmek bir tek genel başkanımızın değil tüm CHP’lilerin görevidir.

'HALİL İBRAHİM SOFRALARINDA BİRLEŞMELİYİZ'

Yapmamız gereken Halil İbrahim sofralarında birleşerek mücadeleye devam ederek, değişimin bir gün değil bir hayat boyu sürdüğünü bilerek süreci yönetmektir.

Gözden Kaçmasınİmamoğlu’ndan “CHP’de değişim”e davet… Yayına giren internet sitesinde manifesto da yer aldıİmamoğlu’ndan “CHP’de değişim”e davet… Yayına giren internet sitesinde manifesto da yer aldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#TBMM#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı