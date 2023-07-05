CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: Her kesimden oy alabilmek değişimdir

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yaklaşan yerel seçimler için bu ülkenin aydınlık geleceğine inananların umutlarını tazelememiz gerekiyor. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat bir partiyi, onun genel başkanını değerlerinden kopmadan toplumun tüm kesimlerinden oy alabilir hale getirmek büyük bir değişimdir. Seçim süreci devam ederken sadece üzgünüz diyerek oturmak yetmiyor. Hatalarımızı düzelterek, eksikliklerimizi gidererek yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Adalet Yürüşü ile başlayan değişim sürmelidir. Bu süreci yönetmek bir tek genel başkanımızın değil tüm CHP’lilerin görevidir.

'HALİL İBRAHİM SOFRALARINDA BİRLEŞMELİYİZ'

Yapmamız gereken Halil İbrahim sofralarında birleşerek mücadeleye devam ederek, değişimin bir gün değil bir hayat boyu sürdüğünü bilerek süreci yönetmektir.