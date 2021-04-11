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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP gençlerin sorununu gençlerle çözecek

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP gençlerin sorununu gençlerle çözecek

CHP, Kadın Kolları’nın şiddet mağduru kadınlar için başlattığı YaşamHak projesinin ardından, gençlerin sorunlarına çözüm bulmak için “Hep Birlikte” projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

CHP’nin Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, mimarı olduğu projeyi, “Gençler olarak her birimiz çalışıyor, okuyor ya da işsiz kalıyoruz. Hayatın tüm alanlarında yaşanan sorunların üstüne bir de genç olmaktan kaynaklanan güvencesizlik temelli sorunlar ekleniyor” diyerek anlattı. Gökçen’in verdiği bilgiye göre, her hafta farklı gruplardan gençlerle bir araya gelinerek, gençlerin sorunları ve çözüm önerileri raporlaştırılacak.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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