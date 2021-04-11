CHP gençlerin sorununu gençlerle çözecek

CHP’nin Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, mimarı olduğu projeyi, “Gençler olarak her birimiz çalışıyor, okuyor ya da işsiz kalıyoruz. Hayatın tüm alanlarında yaşanan sorunların üstüne bir de genç olmaktan kaynaklanan güvencesizlik temelli sorunlar ekleniyor” diyerek anlattı. Gökçen’in verdiği bilgiye göre, her hafta farklı gruplardan gençlerle bir araya gelinerek, gençlerin sorunları ve çözüm önerileri raporlaştırılacak.

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