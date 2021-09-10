CHP 98 yaşında

CHP’nin 98. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen CHP Lideri, Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı:

UMUT IŞIĞI OLACAĞIZ

“Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, partimizin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecanıyla huzurundayız. Yaktığın bağımsızlık ateşi, bugün de canlılığını korumakta, ilkelerin yolumuzu aydınlatmaktadır. Huzurunda milletimize söz veriyoruz, kurduğun laik Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak, bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı, umut ışığı olacağız.”

DOSTLARLA BERABER

PM toplantısına da başkanlık eden Kılıçdaroğlu, burada da şu mesajları verdi: “Mal varlıklarımıza el konuldu 98 yıl içinde. Genel başkanlarımız tutuklandı, linç girişimleri oldu ama bunlar bizi yıldırmadı. Geleceği inşa ederken her şeyi biz yaparız da demiyoruz. Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz. Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi, insan haklarını, yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Demokrasiyi güçlendireceğiz. 100. yılda güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.” CHP Lideri, Çankaya Belediyesi’nin Bademlidere Kent Ormanı ağaçlandırma töreninde de aynı mesajları verdi ve “Yeni, güçlü ve ahlaklı bir cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Kılıçdaroğlu, PM toplantısında Hükümet’e de şu eleştirilerde bulundu: “Demokrasiye vurulan en büyük darbe tek adam rejiminin hayata geçirilmesidir. Bütün yetkiler bir kişide toplandıktan sonra var olan iktidar yani kişi, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya bıraktı Türkiye’yi. Şu anda Türkiye’yi yönetenler, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyadır.”

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