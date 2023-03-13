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Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası tedirgin eden görüntü

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#OSMANİYE#Deprem#Afad
Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası tedirgin eden görüntü
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 16:56

OSMANİYE'nin Gökçedam köyünde, deprem sonrası Hemite Kalesi'nden Ceyhan Nehri kıyısına kadar uzanan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alanda büyük yarıklar oluştu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve hasar gören Osmaniye’de 1008 kişi, hayatını kaybederken, 2604 kişi de yaralandı. Ülkeyi yasa boğan afet sonrası yapıların yanı sıra doğada da ağır tahribat oluştu. Merkeze bağlı Gökçedam köyünde, arazide deprem sonrası oluşan dev yarıklar ise dikkat çekti.

Hemite Kalesi ile Ceyhan Nehri kıyısına kadar oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alandaki dev yarıkların, bazı bölgelerde 2 metrelik derinliklerinin olduğu görüldü.

Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası tedirgin eden görüntü

Depremin boyutunu gözler önüne seren görüntüleri, köyde yaşayan Selahattin Cömert, “Köyümüzde depremde 1 kilometrelik büyük yarık ve obruklar oluştu.

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Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası tedirgin eden görüntü

Afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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#OSMANİYE#Deprem#Afad

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