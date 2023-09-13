Cevdet Yılmaz: KKTC'de toprağı, suyu daha iyi tanıyacağız

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Lefkoşa'da 'KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı' açılış toplantısına katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki toplantıda; KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Yılmaz, tarımda ve gıdada arz güvenliği ile belli bir yeterlilik düzeyi sağlamanın hayati olduğunu, konuya da bu bilinç ve farkındalıkla yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Buradaki bu planlı, programlı yaklaşım çok kıymetli. Tanımadığınız şeyi yönetemezsiniz. Ölçmediğiniz, analiz etmediğiniz bir konuyu sağlıklı bir şekilde idare edemezsiniz. Dolayısıyla bu proje kapsamında yapılacak ölçümler, analizler, değerlendirmeler çok çok kıymetli. Bu projeyi gerçekleştirmekle KKTC'de toprağı daha iyi tanıyacağız. Suyu daha iyi tanıyacağız. Geleceğe dönük projeksiyonlar yapacağız. Bir taraftan afet risklerini tespit edip onları engellerken, diğer taraftan su potansiyeline göre bitki deseni oluşturacağız. Dolayısıyla bütün bu yönleriyle yenilenebilir enerjiyle yine bu tarım politikalarımızı entegre edeceğiz" diye konuştu.

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"ANADOLU'NUN SUYUNU KUZEY KIBRIS'A İLETTİK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da KKTC'nin su meselesini çözmek için 'KKTC Su Temin Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Proje kapsamında Türkiye tarafında yer alan Alaköprü ile KKTC tarafında yer alan Geçitköy barajlarını tarih vererek tam zamanında tamamladık. Bu güzide projeye 'asrın projesi' denmesine vesile olan, deniz geçiş boru hattını da tamamlayarak Anadolu'nun suyunu Kuzey Kıbrıs'a ilettik. Bugün itibarıyla hizmete alınan dağıtım hatlarıyla KKTC'deki belediyelerin tamamına Anadolu'nun suyu ulaştırılmış durumda. Halihazırda içme, kullanma suyu ile alakalı bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sulama suyu temini ile alakalı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a içme, kullanma, sanayi ve sulama suyu amaçlı su götürülmesi, KKTC'nin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Yumaklı, daha sonra KKTC'nin yerli otomobil markası Günsel'in fabrikasını ziyaret etti. Yumaklı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile de bir araya geldi. (DHA)